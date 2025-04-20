Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 21 квітня
- Коли прийде похолодання
Українці нарешті дочекалися тепла, однак весняні +24 °С затримаються ненадовго. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, тиждень в Україні буде теплий, однак на вихідних погода погіршиться.
"Тиждень в Україні буде теплим, денна температура повітря становитиме +20...+24 градуси", - повідомила Діденко.
Зокрема, завтра, 21 квітня, в Україні очікується сонячна погода із температурою +20…+24 градуси, лише в Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами.
У Києві у понеділок також буде суха сонячна погода з температурою повітря до +24.
Проте вже наприкінці тижня погодні умови зміняться.
"Якраз на Проводи, в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря: у суботу до +14...+17 градусів, на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27-го квітня, до +10...+16 градусів. Врахуйте цей прогноз погоди у ваших планах", - повідомила Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред з посиланням на кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, наступного тижня в Україні переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але у вихідні пройдуть дощі. Після опадів температура повітря істотно знизиться аж до заморозків у західних та північних регіонах.
Нагадаємо, погода в Україні 20 квітня буде дощовою та грозовою. У північних, центральних, Харківській областях 20-21 квітня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нещодавно синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в четвер і п’ятницю, 24-25 квітня, погода буде досить різноманітна. 24 квітня у західних та північних областях, а 25-27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. А ось 26-27 квітня очікуємо зниження температури.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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