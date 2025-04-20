Несподіване оголошення перемир’я: в CNN назвали приховані наміри Путіна

Оголошення Путіним перемир’я може створити складнощі для України.

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Чому Путін оголосив перемир’я / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ключові тези:

Оголошення перемир’я виглядає як "кивок" Путіна Трампу

Ймовірно, раптове перемир’я повинне задовольнити вимоги Білого дому

Вашингтон може вважати його жестом доброї волі з боку Москви

Оголошення російського диктатора Володимира Путіна про "великоднє перемирʼя" було раптовим, лаконічним і одностороннім. Воно яскраво продемонструвало "дикий цинізм Росії"", коли йдеться про мир. Про це заявив головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Патон Волш.

За його словами, заява Кремля пролунала тоді, коли у Вашингтоні заявили, що найближчими днями хочуть отримати підтвердження того, що Москва серйозно налаштована на мир. Тож для прихильників Росії все виглядало як "кивок" Путіна Трампу.

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"Але раптова заява настільки пронизана практичними недоліками ще до того, як вона вийшла назовні, що, швидше за все, буде просто використана Путіним для підтримки його хибного уявлення про те, що Київ не хоче припиняти війну. Для українських сил буде логістичним кошмаром раптове, негайне припинення бойових дій за наказом Путіна. Деякі позиції на лінії фронту можуть опинитися в епіцентрі запеклих зіткнень", - наголосив він.

Кореспондент також додав, що великим викликом стане і дезінформація, яка заплутає війська щодо дотримання перемирʼя, фіксації порушень та реакції на них. А також і щодо того, що робити, коли раптово оголошене перемирʼя завершиться.

Він зауважив, що справжнє перемир'я вимагає переговорів з опонентом і підготовки до того, щоб воно набуло чинності.

"Раптовий поспіх, схоже, спрямований виключно на те, щоб задовольнити вимоги Білого дому щодо якихось ознак того, що Росія готова припинити бойові дії. Це, ймовірно, підживлюватиме часом промосковське трактування конфлікту з боку Трампа. Це також може створити складнощі для України, коли її неминуче звинуватять у порушенні того, що Вашингтон може вважати жестом доброї волі з боку Москви", - каже Волш.

Перемир’я на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Воно розпочинається з 18:00 19 квітня і триватиме до 00:00 21 квітня.

Пізніше, головком Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що перемир'я не діє на території Курської та Бєлгородської областей. Там тривають бойові дії та ворожі удари.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко також заявив, що росіяни продовжують вести вогонь на всіх напрямках фронту, як і раніше. Найбільше - на Сході.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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