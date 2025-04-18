США пригрозили вийти з мирних переговорів: як відповіли у Кремлі

Росія визнала, що попереду ще багато складних обговорень.

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У РФ прокоментували переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Пєсков:

Заявив про "прогрес" у мирних переговорах щодо війни в Україні

Визнав, що діалог просувається повільно й непросто.

Москва прагне завершення "конфлікту", але з урахуванням власних інтересів

У Кремлі заявили про "прогрес" у мирних переговорах щодо закінчення війни проти України, але зазначають, що діалог просувається повільно й непросто. Про це повідомляє видання Коммерсант із посиланням на заяву Дмитра Пєскова — прессекретаря президента РФ.

За його словами, позитивні зрушення пов’язані з тим, що Росія, як вона стверджує, дотримувалася обмежень щодо ударів по енергетичних об'єктах.

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"Певні напрацювання є, але попереду багато складних обговорень", — зазначив Пєсков.

У відповідь на заяву США про те, що Росія має надати свої пропозиції щодо припинення війни до кінця поточного тижня, представник Кремля додав, що переговори просуваються "досить складно". При цьому він наголосив, що Москва начебто прагне завершення "конфлікту", але лише з урахуванням власних геополітичних інтересів.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, у США сьогодні заявили, що зможуть покласти край війні в Україні. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що оптимістично налаштований і вірить в можливість закінчення бойових дій.

Водночас раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США можуть припинити намагатися укласти мир. Він дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Також і постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в ООН відповів, чи готова РФ до паузи у війні. За його словами, Росія вважає нереалістичним сценарій припинення вогню в Україні.

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