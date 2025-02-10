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"Я живий": в Одеському університеті МВС курсанта випадково "поховали"

Руслана Заклінська
10 лютого 2025, 10:41оновлено 10 лютого, 12:17
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Курсант ОДУВС, який продовжує службу, виявив своє ім’я серед загиблих на Муралі пам’яті.
'Я живий': в Одеському університеті МВС курсанта випадково 'поховали'
Курсант ОДУВС обурений помилкою на Муралі пам'яті / Колаж: Главред, фото: ОДУВС

Коротко:

  • В ОДУВС на Муралі пам’яті загиблих випускників помилково розмістили фото живого курсанта Олексія Стеценка

  • Стеценко звернувся до МВС та керівництва університету з вимогою пояснень і негайного виправлення помилки

    відео дня

  • ОДУВС після чотирьох днів мовчання визнав помилку та вибачився

В Одеському державному університеті внутрішніх справ відкрили Мурал пам’яті випускників і курсантів, які загинули, захищаючи Україну. Проте серед увічнених імен несподівано опинився курсант Олексій Стеценко, який насправді живий і продовжує службу. Про це стало відомо із допису ОДУВС у Facebook.

На території університету відбулася урочиста церемонія відкриття Муралу пам’яті, присвяченого випускникам та курсантам, які загинули, захищаючи Україну. На заході були присутні керівники вишу, представники влади, громадськість і родини загиблих. Проте серед вшанованих загиблих випускників помилково розмістили пам'тну дошку із живим курсантом Олексієм Стеценком.

Стеценко був шокований, коли дізнався, що його ім'я та фото опинилися серед загиблих. Він звернувся до МВС України і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції з приводу інциденту.

Також курсант публічно звернувся до керівництва університету з вимогою негайно прибрати його дані з меморіалу та розібратися, як взагалі могла статися така помилка.

"Я живий!!! Вимагаю негайних роз'яснень стосовно того, як це мене поховали вже, коли я й далі продовжую служити Україні! Вимагаю негайно прибрати мої фотографії з особистими даними з меморіальної дошки та притягнути до відповідальності осіб, які причетні до надання недостовірної інформації щодо мене й розміщення її на загал", - обурився курсант у коментарях.

Стеценко також саркастично поцікавився, чи хтось уже отримав виплати за його "загибель".

"Що це таке коїться??! Мені вже телефонує багато родичів стосовно цього та колег. Можливо там вже й виплати в 15 мільйонів за мене хтось встиг отримати, а я й не знаю??! Очікую пояснень", - додав він.

Відповідь університету

Інцидент викликав хвилю обговорень у соцмережах. Представниця ОДУВС Зоя Дмитрук пообіцяла вивчити питання та надати пояснення курсанту особисто.

Згодом ОДУВС офіційно визнав помилку та вибачився перед Олексієм. В заяві керівництво університету пообіцяло прибрати його фото з Муралу та притягнути до відповідальності винних у ситуації.

"Керівництво та особисто ректор Одеського державного університету внутрішніх справ приносить щирі вибачення Олексію Стеценку, чиє фото було розміщено на Муралі пам’яті випускників та здобувачів вищої освіти університету, які віддали свої життя у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Особу, яка допустила цю жахливу неприпустиму помилку, буде притягнуто до відповідальності, а фото буде негайно видалене з Муралу та з офіційних повідомлень на сторінках університету в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Інциденти в Одесі - останні новини

Нагадаємо, 9 лютого в Одесі жорстоко побили 72-річну матір загиблого військового. Жінка прийшла до офісу "Батьківщини" за угодою на медобслуговування, де працівниця відмовилася її пускати, а потім напала. Постраждала ледве дісталася роботи, після чого їй викликали швидку.

Також командир однієї з військових частин впродовж семи місяців вимагав у підлеглих 30% від додаткових виплат за бойові завдання, мотивуючи це "потребами частини". За даними поліції, він зібрав понад 400 тисяч гривень.

Як повідомляв Главред, 26 січня письменниця Вікторія Колтунова заявила, що працівники ТЦК схопили її сина Максима, попри наявність відстрочки, вивезли за місто, били три години та вимагали гроші. За її словами, хлопця викинули непритомним, думаючи, що він помер. У лікарні в нього діагностували переломи ребер, проколоті легені та струс мозку. Одеський ТЦК заявив, що проведе службову перевірку.

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