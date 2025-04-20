'Я просто хочу летіти': зворушливі кадри повернення захисників із полону

Захисники захоплено виглядали у вікна автобусів, споглядаючи краєвиди рідної країни.

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Кадри повернення українських захисників додому / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

19 квітня Україна повернула з полону 277 українських військових

Захисники телефонували рідним та ділись віршами, які написали в полоні

Україна у суботу, 19 квітня, повернула з полону 277 українських військових. В ДПСУ поділились новими зворушливими кадрами обміну.

"Їхні голоси тремтять від хвилювання. Вони читають вірші, народжені в неволі. Вони співають пісні, написані у темряві очікування. Вони дзвонять рідним і відпускають довго стримані сльози. Дякуємо вам за силу та витримку, наші Герої! Ви – вдома", - йдеться в дописі до відео. відео дня

На кадрах показано, як захисники захоплено виглядали у вікна автобусів, споглядаючи краєвиди рідної країни, та махали землякам, що вітали їх, стоячи з прапорами вздовж дороги.

"Господи, дай мені крила, я просто хочу летіти. Господи, дай мені сили, я мушу це пережити", – проспівав один із захисників.

Водночас, інший воїн зачитав пронизливий вірш, який написав у полоні.

"Та не відчути більш легкої долі, захиснику своєї Батьківщини, як повернутися до неньки України. До матері, яка кожної ночі, заплющити свої не може очі, бо думає про свого сина, що ладен був життя віддати за людину", - йдеться в уривку вірша.

Повернення захисників із полону – відео:

Ще один захисник через представника координаційного штабу зателефонував мамі, аби привітати з днем народження.

Вийшовши з автобусів, захисники вигукували "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Україна понад усе!". Вони обіймалися з побратимами та цілували Державний прапор.

Як повідомляв Главред, 19 квітня Україна та РФ провели один із найбільших обмінів полоненими. Додому вдалося повернути 277 полонених українських захисників. Серед звільнених із полону є воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної спецслужби транспорту.

Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що більшість звільнених із полону - молоді хлопці, які народилися після 2000 року. Він додав, що багато хто пробув у полоні довгі три роки.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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