Ситуація на фронті загострюється: українські воїни потрапили в засідку, є загиблі

РФ нарощує використання важкого озброєння, лише з початку доби в рамках Великоднього перемир'я зафіксовано 901 обстріл з боку РФ, зазначив Зеленський.

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Українські воїни під час Великоднього перемир'я потрапили в засідку, є загиблі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 22 ОМБр

Про що сказав Зеленський:

РФ деталі частіше застосовує важке озброєння на фронті

Українські воїни потрапили у засідку на Торецькому напрямку

Росія є перешкодою для припинення вогню

Cтаном на 16:00 в рамках Великоднього перемир'я фіксується збільшення застосування важкого озброєння на фронті. Крім того, українські військові потрапили в засідку на Торецькому напрямку, є загиблі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, на жаль, простежується зростання інтенсивності застосування росіянами важкого озброєння. Лише від початку доби до 16:00 було зафіксовано 46 штурмових атак на різних ділянках фронту та 901 обстріл, з яких 448 — із використанням важкого озброєння. Також зафіксовано понад чотириста випадків використання FPV-дронів російськими силами.

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Найактивніші бойові дії цього Великодня спостерігались на Покровському напрямку.

"Також виявилися пустими путінські слова про "припинення вогню" для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині. На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", - зазначив Зеленський.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Президент України підкреслив, що Збройні сили діють і надалі діятимуть дзеркально у відповідь на дії противника. За його словами, саме цей Великдень чітко продемонстрував, що єдиним джерелом війни й перешкодою для її завершення залишається Росія. Україна ж, зі свого боку, відкрита до миру та готова до повного, справедливого й безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Водночас, наголосив президент, жодної реакції від РФ на цю ініціативу досі немає.

"Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська використовують режим тимчасового припинення вогню для власної вигоди, зокрема, для облаштування позицій і перекидання резервів, йдеться у повідомленні DeepState.

Найбільш інтенсивні бойові дії наразі тривають на Покровському напрямку, де окупанти зосередили основні сили. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, противник зазнає значних втрат і не досягає відчутних успіхів, а на окремих ділянках навіть змушений відступати.

Крім того, за оцінкою полковника запасу ЗСУ та військового експерта Романа Світана, до 9 травня Росія може активізувати наступ одразу на трьох напрямках.

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