'Робить свою роботу занадто пізно': Трамп розкритикував Путіна через переговори

Президент США очікує мирну угоду з РФ до кінця тижня.

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Трамп розкритикував Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

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Трамп чекає пропозиції від Кремля до кінця тижня

Президент США розкритикував Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує укладення угоди про мир до кінця поточного тижня. При цьому він розкритикував господаря Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той діє "занадто повільно".

Заява глави Білого дому прозвучала 17 квітня під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджі Мелоні.

За словами Трампа, найближчим часом він очікує пропозиції від Путіна.

"Ми почуємо від них цього тижня, дуже скоро. І ми побачимо. Ми хочемо, щоб припинилися смерті та вбивство", - заявив глава Білого дому.

Лідер США додав, що не зовсім задоволений темпами, якими Путін іде до миру.

"Я не думаю, що він робить свою роботу, він завжди [вирішує] занадто пізно, трохи повільно. І я не задоволений ним, я дав йому це зрозуміти", - сказав Трамп.

Крім того, Трамп сказав, що під час бойових дій гине по дві з половиною тисячі солдатів - росіян і українців, і він хотів би це припинити.

"Я думаю, що ми добре справляємося з цими зусиллями. Але ми хочемо зберегти [життя]: у середньому, подумайте про це, щотижня вбивають 2500 осіб, переважно солдатів російських, українців, солдатів. Якщо ми зможемо врятувати ці життя, це буде дуже добре, тому ми побачимо, що ми можемо зробити", - сказав президент США.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Трамп бере участь у двосторонній зустрічі з прем'єр-міністром Італії, під час якої говорить про мирні переговори з РФ:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці та були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися в Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники України, Європи та США розпочали новий формат перемовин щодо завершення війни та досягнення миру в Україні. Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні.

Після зустрічі з Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони України Рустемом Умеровим державний секретар США Марко Рубіо подзвонив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову та передав йому повідомлення.

Рубіо заявив, що США готові визнати переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо впродовж кількох днів не вдасться домогтися успіху.

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