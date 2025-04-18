Наступ РФ провалився: ЗСУ розгромили велику колону ворога на Запоріжжі

Ворог зазнав втрат внаслідок атаки на Оріхівському напрямку.

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Українські піхотинці, артилеристи та оператори БПЛА зупинили ворога / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр

Що повідомили військові:

Окупанти атакували ЗСУ великою колоною техніки

Противник змінив тактику штурмів

Українські військові знищили живу силу та техніку ворога

Окупаційні війська країни-агресорки Росії нещодавно атакували Оріхівський напрямок великою колоною техніки. Про це в етері Еспресо розповіла начальниця відділення комунікацій 128-ї ОГШБр, майор Анна Дзундза.

За її словами, раніше ворог застосовував для штурмів тактику малих груп. Окупанти атакували українські позиції, використовуючи багі, мотоцикли та бронетехніку для підвозу піхоти. Однак під час цього штурму противник діяв по-іншому.

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Ворог виїхав на штурм українських позицій великою групою. До колони входили танки та інша техніка РФ.

"Наші хлопці спрацювали дуже потужно й ворога не пропустили. Відмінно відпрацювали наші розвідники, оператори БПЛА, артилеристи й, звісно, піхота. Противник зазнав значних втрат як у живій силі, так і в техніці", - повідомила Дзундза.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Наступ армії РФ на Запорізькому напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що армія країни-агресора РФ намагається прорвати оборону українських захисників у районах Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Лобкового та південніше від П'ятихаток на Запорізькому напрямку.

Напередодні військовий експерт Павло Нарожний попередив, що в планах російської армії - здійснити удар, основною метою якого стане відволікання українських сил і атака може відбутися в Запорізькій області.

Нагадаємо, Главред писав, що армія РФ пішла у масований штурм на Запорізькому напрямку. Окупанти застосували більше трьох сотень військових, 40 одиниць техніки і три танки. Але ЗСУ розгромили противника.

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Що таке 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада? 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр) — з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування "Захід"; штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області, пише Вікіпедія.

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