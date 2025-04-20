Друга смерть за тиждень: на Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта - деталі

Коротко:
- На Буковині знайшли тіло курсанта
- 19-річний хлопець мав ознаки вогнепального поранення
У суботу, 19 квітня, на Буковині знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в академії Держприкордонслужби. Про це розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає Суспільне Хмельницький.
Зазначається, що 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону.
За попередніми даними, близько 18:20 години суботи, хлопець вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.
"На місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події. Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство", — зазначили у прокуратурі.
Смерть курсанта - останні новини України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 квітня близько 10:00 у Хмельницькому було виявлено тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Юнак був першокурсником Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України також знайшли мертвим курсанта. Спочатку справу розслідували як "самогубство". Однак пізніше з'ясувалося, що до цього могли бути причетні сторонні особи.
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