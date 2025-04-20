Путіну потрібна 'перемога' до 9 травня: які міста намагатиметься захопити Росія

Головне із заяви експерта:
- РФ до 9 травня активізує наступальні дії на фронті
- Зокрема, росіяни спробують прорватися до кордонів Донецької області
- Для ЗСУ наразі важливою є Лимансько-Куп'янська вісь
До 9 травня росіяни, ймовірно, активізують наступальні дії одразу на трьох напрямках. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу.
За його словами, до 9 травня Росія спробує захопити Луганську область. Саме тому для ЗСУ наразі важливою є Лимансько-Куп'янська вісь, особливо на північному напрямку – в районі Торського та Білогорівки.
"Їм потрібно буде показати, що хоча б одну область вдалося захопити, а ми не дозволяємо їм підняти цей так званий прапор", - наголосив він.
Експерт також додав, що росіяни спробують прорватися до кордонів Донецької області та продемонструвати просування у напрямку Дніпропетровської області.
На його думку, росіяни, ймовірно, спробують захопити кілька міст, де вже тривають запеклі бої.
"Вони вже неодноразово заявляли про захоплення Торецька, хоча ми й досі контролюємо частину міста. Також повідомляли про вхід у Часів Яр, хоча цей напрямок залишається під нашим контролем. Нам слід бути максимально обережними на цих ділянках", – підкреслив Світан.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, командир взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна заявив, що російські окупанти на Сіверському напрямку збільшують кількість штурмів та хочуть знищити Сіверськ.
В Нацгвардії України повідомили, що українські військові відбили один із найбільших штурмів армії РФ на мотоциклах на Покровському напрямку. Наступ тривав трохи більше 7 годин.
Водночас, військовий експерт Євген Дикий заявив, що на сьогодні однією з найнапруженіших ділянок фронту для українських захисників залишається Лиманський напрямок.
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Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
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