РФ цинічно використовує "перемир'я" на фронті: у ЗСУ зробили важливу заяву

Росіяни намагаються розчистити переправу від залишків знищеної техніки.

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РФ створює проходи для важкої техніки / Колаж: Главред, фото t.me/Khortytsky_wind

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РФ облаштовує маршрути проходу важкої техніки

Росіяни намагаються розчистити переправу від залишків знищеної техніки

Армія країни-агресора РФ облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись і використовуючи так зване "великоднє перемир'я".

"9 квітня воїни 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД - установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗу", - повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

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Уточнюється, що тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

"Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від залишків знищеної техніки. Для цього задіяли більше десяти росіян і спеціалізовану машину", - вказується в повідомленні.

/ t.me/Khortytsky_wind

/ t.me/Khortytsky_wind

Зазначається, що аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами.

Також зараз спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.

/ t.me/Khortytsky_wind

/ t.me/Khortytsky_wind

"Великоднє перемир'я" - останні новини за темою

Раніше в РФ звинуватили Україну в порушенні перемир'я. Міноборони РФ стверджує, що армія Путіна "суворо дотримується" оголошеного "перемир'я".

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив па схальне перемир ' я і припинення всіх бойових дій з 18:00 19 квітня. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, на деяких ділянках фронту російські штурми РФ тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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