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3 роки нічого не знали про долю одне одного: мати і син разом повернулись з полону

Ангеліна Підвисоцька
20 квітня 2025, 06:30
3964
Маргарита та Руслан Виноград разом виходили з "Азовсталі" у травні 2022 року і порізно пробули у полоні цілих три роки.
3 роки нічого не знали про долю одне одного: мати і син разом повернулись з полону
Мати і син одночасно повернулись із російського полону / Колаж: Главред, фото: ТСН

Що відомо:

  • Україна повернула з російського полону 277 полонених захисників
  • Додому одночасно повернулись із полону мама та син, які не бачились 3 роки

Між Україною та РФ відбувся великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 277 українських військовослужбовців. Серед них були Маргарита та Руслан Виноград. Вони три роки пробули у полоні, але побачились лише на обміні. Чутливе відео вже розлетілось у Мережі.

Руслану зараз лише 22 роки. Син та мама потрапили у полон під час виходу з "Азовсталі" у Маріуполі 17 травня 2022 року. Вони потрапили у в'язницю в Оленівці, де російські окупанти влаштували страшний теракт.

відео дня

Марині та Руслану вдалося вижити, але вони зовсім нічого не знали про долю одне одного. Хлопець вірив у те, що його маму обміняли, він писав їй листи. А мама постійно бачила один і той самий сон.

"Я побачила і, мабуть, досі не вірю. Дуже багато було таких снів, коли сниться, що ти виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш рідних. А потім, коли підйом о шостій ранку, ти розумієш, що це сон і дуже важко. А сьогодні я зустріла його і кажу: "Якщо це мені сниться, не буди мене", - зізнається Маргарита.

Та першим матусю впізнав Руслан. Він вже був у автобусі, коли вона підходила.

Вже скоро Маргарита побачить свого чоловіка, маленьку донечку, сестру та маму, а Руслан буде тішитись в обіймах сестрички, батька, бабусі та тітки.

Дивіться відео з поверненням із російського полону Руслана та Маргарити Виноград:

обмен пленными
Мати і син одночасно повернулись із російського полону / фото: скріншот

Обмін полоненими - головні новини

Як повідомляв Главред 18 квітня з посиланням на Sky News, РФ і Україна готували рекордний обмін полоненими. Він був запланований на 19 квітня. Очікувалось, що в рамках обміну вдасться обміняти майже 500 російських і українських полонених, а також 46 поранених військовослужбовців.

Так і сталося. 19 квітня відбувся один із найбільших обмінів полоненими. У рамках обміну вдалося повернути 277 українських військовослужбовців. Серед звільнених із полону є воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної спецслужби транспорту.

  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба

В межах обміну вдалося повернути 246 воїнів, ще 31 людина повернулася додому поза обміном. Повернути вдалося 268 рядових солдатів і сержантів, а також 9 офіцерів.

Згодом у Мережі з'явилися неймовірно чутливі кадри з обміну полоненими. Більшість звільнених із полону - молоді хлопці, які народилися після 2000 року.

Загалом в Україні вдалося вже повернути 4552 людини, поза обмінами - 529 осіб.

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