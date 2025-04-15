Військові самі визначатимуть одержувача їхніх грошей у разі полону - Умєров

Тепер військовому достатньо скласти особисте розпорядження, яке завіряється командиром або нотаріусом.

https://glavred.net/ukraine/voennye-sami-budut-opredelyat-poluchatelya-ih-deneg-v-sluchae-plena-umerov-10656302.html Посилання скопійоване

Військові самі визначатимуть одержувача їхніх грошей у разі полону / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Кабмін ухвалив відповідну постанову

Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця

Кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення в разі його потрапляння в полон. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що сьогодні, 15 квітня, Кабінет Міністрів ухвалив ініційовану Міністерством оборони постанову, яка удосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців.

відео дня

Він зазначає, що тепер військовому достатньо скласти особисте розпорядження, яке завіряється командиром або нотаріусом. При цьому оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

"Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісти зниклими", - повідомив Умєров.

Також він зазначив, що постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК і СП, щоб спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.

Останні заяви Умєрова:

Міністр оборони України Рустем Умєровоголосив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій. "З 1 березня ми готували систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвалися в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучилися команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей", - розповів Умєров.

За його словами, реформа військово-лікарської комісії (ВЛК) відбуватиметься у два етапи.

Між бригадами Збройних сил України щомісяця розподілятиметься 2,5 мільярда гривень для закупівлі безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також:

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред