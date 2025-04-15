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Військові самі визначатимуть одержувача їхніх грошей у разі полону - Умєров

Віталій Кірсанов
15 квітня 2025, 20:12
22
Тепер військовому достатньо скласти особисте розпорядження, яке завіряється командиром або нотаріусом.
Військові самі визначатимуть одержувача їхніх грошей у разі полону
Військові самі визначатимуть одержувача їхніх грошей у разі полону / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Кабмін ухвалив відповідну постанову
  • Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця

Кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення в разі його потрапляння в полон. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що сьогодні, 15 квітня, Кабінет Міністрів ухвалив ініційовану Міністерством оборони постанову, яка удосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців.

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Він зазначає, що тепер військовому достатньо скласти особисте розпорядження, яке завіряється командиром або нотаріусом. При цьому оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

"Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісти зниклими", - повідомив Умєров.

Також він зазначив, що постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК і СП, щоб спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.

Останні заяви Умєрова:

Міністр оборони України Рустем Умєровоголосив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій. "З 1 березня ми готували систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвалися в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучилися команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей", - розповів Умєров.

За його словами, реформа військово-лікарської комісії (ВЛК) відбуватиметься у два етапи.

Між бригадами Збройних сил України щомісяця розподілятиметься 2,5 мільярда гривень для закупівлі безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

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