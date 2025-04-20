"Путін не контролює армію": Зеленський розповів про хід "Великоднього перемир'я"

Україна документує випадки порушення Росією припинення вогню на фронті та готова надати країнам-союзникам відповідні докази, зазначив Зеленський.

https://glavred.net/front/pashalnoe-peremirie-na-fronte-zelenskiy-rasskazal-o-rezkom-uvelichenii-atak-rf-10657601.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав 2 найактивніші напрямки / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, СтратКом ЗСУ

Про що сказав Зеленський:

З 10 ранку кількість ударів російських дронів зросла вдвічі

Найактивніші напрямки бойових дій - Покровський та Сіверський

Путін або не контролює свою армію або не прагне справжнього завершення війни

Президент України Володимир Зеленський опублікував новий звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо бойових дій на фронті станом на 12:00 Великодня. Відповідний пост він опублікував у своєму Telegram.

Президент Зеленський зазначив, що хоча Україна діяла дзеркально у відповідь на заяви Росії, з 10-ї години ранку зафіксовано зростання кількості російських обстрілів та активне застосування дронів-камікадзе. Зокрема, використання FPV-дронів зросло вдвічі з боку російських військ.

відео дня

"Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння. За час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій", - сказав він.

Глава держави також наголосив, що українська сторона ретельно документує всі випадки порушення Росією оголошеного режиму повної тиші на Великдень і готова передати ці дані міжнародним партнерам.

"Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський подякував усім журналістам, блогерам, подкастерам та кожному, хто поширює правду про ситуацію. Він підкреслив, що замість трансляцій з Москви варто чинити тиск на неї, щоб Росія погодилась на справжнє припинення вогню й утримувалась від атак щонайменше протягом 30 днів після Великодня, давши шанс дипломатичному вирішенню.

Великоднє перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив про запровадження великоднього перемир’я та зобов’язався припинити бойові дії з 18:00 19 квітня. Утім, на практиці його обіцянка не виконується, адже бойові дії тривають, артилерійські обстріли не припиняються, а штурмові дії продовжуються. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що російські війська не дотримуються оголошеного перемир’я й продовжують атаки по всій лінії фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, що на територіях Курської та Бєлгородської областей бойові дії також не припинялися, попри заяви Кремля про тимчасове припинення вогню.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред