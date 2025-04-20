Німеччина може забезпечити важливу підтримку ЗСУ: Мельник назвав терміни та суму

Берлін здатний оголосити про негайне постачання 150 крилатих ракет Taurus, вважає Андрій Мельник.

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У Німеччини попросили поставок Taurus Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяв Мельника:

ФРН може фінансувати постачання зброї Україні до 2029 року

Мерц може оголосити про постачання Україні 150 крилатих ракет Taurus

У ФРН можуть ухвалити резолюцію коаліції про фінансування поставок зброї Україні на суму не менше ніж 0,5% ВВП (21,5 млрд євро на рік), або 86 мільярдів євро до 2029 року, заявив постійний представник України при ООН, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Це може бути кредитна угода, яка стала б також "великою інвестицією в безпеку самої Німеччини", написав він у відкритому листі майбутньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який опублікувало видання Welt.

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Український дипломат також не відкидає, що Берлін здатний ініціювати і запровадити таке саме регулювання на 0,5% на рівні ЄС (372 млрд євро до 2029 року) і в рамках G7 (додаткові 181 млрд євро, якщо до них ще не входять США). Це рішення, на думку колишнього посла, "стане потужним сигналом Путіну" про те, що Німеччина і союзники "серйозно налаштовані допомогти Україні".

Він також чекає від Мерца рішення про оголошення негайного постачання 150 крилатих ракет Taurus і проведення цього рішення через Бундестаг.

/ Главред

"Для цього не потрібні ніякі "узгодження з партнерами" або ультиматуми Путіну. Цю пекельну зброю потрібно просто доставити, без будь-яких "якщо" чи "але", щоб зупинити повзуче просування Росії та фундаментально змінити сучасну динаміку війни", - наголосив Мельник.

Представник України при ООН упевнений, що для ефективного використання систем Taurus необхідно ухвалити коаліційне рішення щодо передачі Україні 30 відсотків наявних німецьких винищувачів та гелікоптерів зі складу ВПС - приблизно 45 Eurofighter і 30 Tornado, 25 гелікоптерів NH90 TTH і 15 Eurocopter Tiger.

Мельник також закликав Берлін конфіскувати 200 млрд євро заморожених російських державних активів і використати їх для відбудови України, ухвалити конкретні гарантії воєнної безпеки, не тільки формально підтвердити перспективу вступу України до НАТО, а й забезпечити, щоб вона стала реальністю в найближчому майбутньому, так само як і членство України в ЄС до 2029 року.

"Від вашого успіху на посаді канцлера залежить не тільки майбутнє Німеччини, а й доля України - і всієї Європи. Це може звучати пафосно, але це правда. У вас є історична можливість зробити Німеччину найважливішим маяком вільного демократичного світу", - додав він.

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Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц навідріз відмовився надавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Тим часом Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

Берлін може змінити позицію щодо Taurus після зміни уряду, вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Як вважають аналітики, німці згодні на передачу цих ракет Україні, а відповідне рішення може бути ухвалене наприкінці зими вже новим Кабміном ФРН.

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Хто такий Андрій Мельник ​Андрій Мельник — український психолог, спеціаліст із розвитку самооцінки та трансформації мислення. Він допомагає жінкам будувати здорові стосунки та покращувати якість життя. ​Він веде YouTube-канал "Фундамент Самооцінки": На цьому каналі Андрій ділиться практичними порадами та техніками з психології та особистісного розвитку. Канал створено 2018 року, наразі підписниками є майже 28 тисяч користувачів.

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