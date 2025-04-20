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Кого повертають першими: в ГУР розкрили нові деталі великого обміну полоненими

Юрій Берендій
20 квітня 2025, 11:39
1062
В ГУР вперше розкрили деталі масштабного обміну військовополоненими і розповіли про стан українських захисників.
Кого повертають першими: в ГУР розкрили нові деталі великого обміну полоненими
В ГУР розповіли, кого повертають з російського полону в першу чергу / Колаж Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про що сказав Юсов:

  • Готуються нові операції із повернення українців додому
  • Повернення 277 українських захисників - це позитивна новина
  • Полон - це страшно, це не полон і не відпустка

В рамках нового масштабного обміну полоненими, який відбувся напередодні Великодня, додому змогли повернутись 277 українських військових. Крім того, вже готуються нові операції із повернення українців. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

За словами Юсова, великий обмін напередодні Великодня став одним із наймасштабніших за весь період повномасштабної війни. Це вже 63-й обмін із початку вторгнення Росії в Україну. Підготовка до нього тривала довго, строки кілька разів змінювались.

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В ГУР додали, що свято Воскресіння Христового стало додатковим стимулом для його проведення. Юсов відзначив, що повернення 276 захисників і однієї захисниці це справді позитивна новина та важливий результат, і, що не можна зупинятися, потрібно продовжувати роботу.

"Далі ще багато українських родин чекають на повернення своїх рідних, і військових, і цивільних, і робота ведеться. Це складний перемовний процес, який, втім, не зупиняється ні на день, який би навколо обставини не відбувався. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, начальник з генералом Будановим, за доручення президента України Володимира Зеленського, цю складну роботу продовжує, продовжує ефективно", - зазначив він.

Юсов також подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво в процесі обміну, а родинам військовополонених за витримку й активну позицію. Він відзначив і тих, хто зміг стримати емоції та зберігав тишу, коли це було критично важливо для успішного завершення операції.

Крім того, представник ГУР повідомив про підготовку нових операцій щодо повернення українців. За його словами, з початку повномасштабної війни додому вже повернулись понад 5 тисяч українців в межах обмінів і ще понад 500 - поза ними.

"І можу сказати, що вже готуються наступні операції з повернення наших додому", - повідомив Юсов.

Українські захисники, які повернулися з російського полону під час передвеликоднього обміну, мають різний стан здоров’я. Чимало з них страждають від тяжких поранень, бойових ушкоджень і занедбаних хвороб.

  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: МВС України
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: СБУ
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба
  • Обмін полоненими 19 квітня
    Обмін полоненими 19 квітня фото: Держприкордонслужба

Як підкреслив представник ГУР, серед звільнених з полону українських захисників є й важкопоранені, й важкохворі — саме такі військові мають повертатися першочергово. Сукупність тяжких поранень, хронічних травм, тривалих хвороб, а також нестача належної медичної допомоги, забезпечення та вплив стресу призводять до серйозних ускладнень.

"Полон – це страшно, це не курорт і це не відпустка. Хорошого полону не буває, а коли ми говоримо про агресора, то часто і масово є свідчення про порушення утримань наших військовополонених і порушення їхніх прав під час перебування", - розповів він.

За словами Юсова, крім роботи над поверненням українських військових додому, важливим напрямком є захист їхніх прав під час перебування в полоні.

"І це велика активність, в тому числі і задіювання всіх міжнародних інструментів. Зараз надається, і ще вчора насамперед перша необхідна медична допомога. Ну і далі – обстеження, реабілітація, як медична, так і психологічна. І, звичайно, зустрічі, спілкування з рідними людьми – це найголовніше", - підсумував він.

Обмін полоненими - що відомо про деталі обміну полрненими 19 квітня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 квітня відбувся один із наймасштабніших обмінів полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 277 українських захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених — Маргарита та Руслан Виноград, які провели три роки в полоні та змогли побачитися лише під час обміну. Руслану зараз лише 22 роки. Разом із мамою він опинився в полоні 17 травня 2022 року під час виходу з маріупольської "Азовсталі". Обоє були відправлені до колонії в Оленівці, де згодом російські загарбники вчинили жахливий теракт.

Для багатьох це були перші кроки на українській землі після довгих місяців або навіть років неволі. На емоційних кадрах, які ширяться в соцмережах, видно, як бійці, загорнуті в українські прапори, обіймаються, не стримуючи сліз, і з гордістю вигукують: "Слава Україні!".

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Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

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