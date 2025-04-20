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"Є гарне рішення": у Трампа анонсували нові переговори про мир і назвали умови

Юрій Берендій
20 квітня 2025, 12:17
1370
Нові переговори щодо досягнення режиму припинення вогню в Україні відбудуться у Лондоні наступного тижня, Трамп наближає закінчення війни, вважає Келлог.
'Є гарне рішення': у Трампа анонсували нові переговори про мир і назвали умови
У Трампа анонсували нові переговори про мир / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Келлог:

  • Нові переговори щодо припинення вогню відбудуться наступного тижня у Лондоні
  • За останні 90 днів було зроблено більше для перемир'я ніж за 900 днів до цього
  • Угода про корисні копалини між Україною та США є гарним рішенням

У команді Дональда Трампа анонсували нові переговори щодо припинення вогню у війні Росії проти України, які відбудуться у Лондоні наступного тижня за участю представників США. Про це у коментарі Fox News повідомив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"І ми говорили про те, щоб просуватися далі із потенційним перемир’ям найближчим часом. Саме тому ми повертаємося до Лондона наступного тижня, щоб це закріпити", – сказав Келлог.

відео дня

Келлог заявив, що Дональд Трамп за 90 днів зробив більше для врегулювання війни між Росією та Україною, ніж було зроблено за понад 900 днів до того.

Він підкреслив, що Трамп активно займається розв’язанням цього питання.

"Одна річ, яку я помітив у президента Трампа, коли працював з ним раніше, – не давайте йому проблеми без рішення. І я думаю, що у нас є досить гарне рішення", – запевнив Келлог.

Спеціальний представник США з питань України та Росії зазначив, що одним з таких рішень є домовленість між США та Україною щодо співпраці в галузі корисних копалин, а також зусилля з укладення повного припинення вогню.

За його словами, всеосяжне перемир’я має охоплювати призупинення бойових дій на суші, в повітрі й на морі, а також тимчасову відмову від ударів по промислових об’єктах щонайменше на 30 днів.

"А потім укласти більш тривалу мирну угоду, важливу мирну угоду. Я думаю, що ми на правильному шляху", – додав Келлог.

Водночас Келлог визнав, що досягти такого результату надзвичайно складно.

"Але я переконаний: якби не президент Трамп, ми б не перебували там, де зараз. Він справді веде справу до завершення конфлікту", — резюмував він.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Що відомо про спецпредставників Трампа щодо завершення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Заяви команди Трампа щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп пригрозив вийти з мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Водночас угода між Україною та США щодо корисних копалин, яка наразі перебуває на етапі обговорення і підготовки до підписання, не має жодного стосунку до врегулювання збройного конфлікту. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Як інформує Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, Сполучені Штати озвучили власне бачення завершення війни. За цим планом Україна має відмовитися від окупованих територій. Крім того, американські представники під час переговорів у Парижі запропонували союзникам послабити санкційний тиск на Росію та тимчасово зняти з порядку денного тему вступу України до НАТО.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Кіт Келлог
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