Під прикриттям "перемир’я": РФ накопичує сили для штурмів на важливому напрямку

Наразі українські підрозділи ведуть виключно оборонні дії на фронті.

https://glavred.net/front/pod-prikrytiem-peremiriya-rf-nakaplivaet-sily-dlya-shturmov-na-vazhnom-napravlenii-10657694.html Посилання скопійоване

Росіяни готуються до штурмів на Харківському напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

РФ використовує "великоднє перемир'я" для накопичення сил на Харківському напрямку

Українські бійці ведуть виключно дзеркальний вогонь, щоб зберегти життя захисників

Російські окупанти на Харківському напрямку накопичують сили. Ймовірно, противник під прикриттям "перемирʼя" хоче відновити активні штурми на цій ділянці фронту. Таку думку висловили у пресслужбі 13-ї бригади НГУ "Хартія" у коментарі Суспільному.

Бійці підтвердили, що ворог використовує так зване "великоднє перемир'я" для накопичення свого особового складу.

відео дня

"Існує дуже висока ймовірність того, що він планує використати цей привід для відновлення активних штурмових дій. Ворог не застосовує артилерію, проте широко використовує БпЛА-системи для нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони України", — прокоментували у пресслужбі ситуацію на Харківському напрямку в зоні відповідальності бригади.

Водночас українські підрозділи ведуть виключно оборонні дії. ЗСУ реагують на атаки та штурмові дії противника, щоб зберегти життя і здоров’я військових, а також утримання займаних рубежів оборони.

Українські бійці ведуть виключно дзеркальний вогонь.

Великоднє перемирʼя - новини за темою

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Воно розпочалося з 18:00 19 квітня і триватиме до 00:00 21 квітня.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко також заявив, що росіяни продовжують вести вогонь на всіх напрямках фронту, як і раніше. Найбільше - на Сході.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 16:00 в рамках Великоднього перемир'я фіксується збільшення застосування важкого озброєння на фронті. Крім того, українські військові потрапили в засідку на Торецькому напрямку, є загиблі.

Читайте також:

Що відомо про НГУ "Хартія"? 13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) — військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред