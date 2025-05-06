Обмін полоненими та новий канцлер Німеччини: головні новини України (дайджест)

Новини України 6 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 6 травня / Колаж Главред, фото: УНІАН, Володимир Зеленський / Telegram, Офіс президента України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Харків був під масованою атакою дронів: 20 "прильотів", є постраждалі

Уночі 6 травня армія РФ масовано атакувала ударними безпілотниками Харків. За дві години в місті зафіксовано десятки влучень у різних районах. Мер міста Ігор Терехов повідомив про двох постраждалих.

"Дві години Харків перебував під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами перебували чотири райони Харкова - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний", - написав він у Telegram.

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У Харкові на ринку у Київському районі міста зафіксована пожежа після удару російського безпілотника. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони - The Telegraph

Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу з боку Росії. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давності. У секретному документі буде вказано, як уряд відреагує на оголошення війни, включно з бункерами для захисту Кабінету міністрів і королівської сім'ї, громадським мовленням і накопиченням ресурсів.

Як пише The Telegraph, кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України, яка незабаром може спричинити розміщення британських військ на території країни.

"Бажання - не можливості": в ЦПД розповіли про можливий прорив РФ на Херсонщині

Армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро у Херсонській області, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії у Херсонській області.

ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку

Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомив він у Telegram, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію в цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

Унікальна подія в історії ФРН: Мерца не обрали канцлером у першому турі

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц не був обраний на посаду канцлера Німеччини в першому турі, оскільки не зміг набрати потрібної кількості голосів.

Як пише Tagesschau, за Мерца проголосували 310 депутатів Бундестагу за необхідних 316. Сесію перервали для того, щоб політики обговорили свої наступні кроки.

Трамп сказав, що Путін схиляється до миру – озвучено "цікавий" аргумент

Країна-агресор Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

"Я думаю, що Росія з огляду на ціну на нафту, яка зараз упала... Я вважаю, що у нас є всі шанси домовитися. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися", - сказав він.

Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

Прессекретар Сил оборони південного напрямку, полковник Владислав Волошин, прокоментував чутки про нібито підготовку штурму правого берега Херсонської області російськими окупаційними силами.

За його словами, твердження про підготовку масштабної операції за участю 300 човнів не відповідають дійсності, повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

Погода в Україні сильно зміниться. Все через те, що насувається антициклон зі Скандинавії на ім'я Riccarda. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

В Україну йдуть заморозки і дощі: синоптик попередила про різку зміну погоди

Погода в Україні завтра, 7 травня, буде мінливою. Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram, очікуються періодичні дощі та періодичні прояснення.

У південній частині, окрім Криму та Запоріжжя можливі сильні зливи, втой час як на заході та півночі навпаки прогнозується припинення дощів, але це не надовго.

Україна та Росія провели масштабний обмін: скільки полонених повернулось додому

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 205 українських захисників. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що в межах обміну з російського полону вдалося повернути як молодих бійців, так і досвідчених воїнів з різних підрозділів — від оборонців Маріуполя до захисників інших ділянок фронту.

Наказ віддав не Трамп, Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні – Reuters

Приблизно через тиждень після інавгурації президента США Дональд Трампа на другий президентський термін була зупинена допомога Україні. Стало відомо, що тоді такий наказ віддав не Трамп – цей наказ був усно озвучений міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Після наказу глави американського Міноборони були скасовані 11 вантажних рейсів із військовою допомогою для України. Літаки повинні були вилетіти з авіабаз у Делавері та Обєднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та документи TRANSCOM.

Росіяни намагаються прорватись на Дніпропетровщину до певної дати - що відомо

Російські окупаційні війська намагаються вийти до адміністративних кордонів Дніпропетровщини вже до 9 травня. Зокрема, активні штурмові дії відбуваються на Новопавлівському напрямку. Про це в етері "Суспільне. Студія" розказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Співучасть у злочинах": МЗС про участь іноземних військ у параді в Москві

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська скоїли сотні тисяч військових злочинів - від убивств і поранень до депортації мирних жителів, включно з щонайменше 20 тисячами українських дітей.

Про це йдеться в заяві МЗС України з приводу планів держави-агресора РФ залучити до участі в параді в Москві військовослужбовців з інших держав.

Безпрецедентний випадок: в Німеччині з другої спроби обрали нового канцлера

Бундестаг обрав лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини. Він замінить на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Чому Україна не буде бити по Москві 9 травня та може обрати інші цілі - WP

Попри серію атак дронів на Москву й зростання занепокоєння у столиці РФ, українські офіційні особи заперечують наміри завдавати ударів під час святкування Дня Перемоги. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

РФ вдарила ракетою по передмістю Сум: є жертви, більшість поранених - діти

Російські окупанти увечері 6 травня завдали ракетного удару по передмістю Сум. Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Про це повідомила Сумська ОВА.

За даними ОВА, росіяни вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум близько 17:30. Окупанти поцілили по цивільному об'єкту.

Мороз та грозові дощі: які області атакує шторм

Погода в Україні 7 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та північних областях очікуються заморозки до -3 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Окупанти розстріляли 3-х українських військовополонених на Донеччині – Офіс генпрокурора

Російські окупанти розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Донеччині.

Це сталося поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району 3 травня. Про злочин розповіли в Офісі генпрокурора України 6 травня.

Армія РФ намагається оточити велике місто і зазнає великих втрат: деталі від військового

Російські загарбники зазнають великих втрат, намагаючись просунутися в бік міста Покровськ на Донеччині.

Про це розповів начальник бойової підготовки 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади майор Сергій Чучула в ефірі Громадського радіо. Він зазначив, що на Покровському напрямку активність росіян сильно зросла.

"Молився Богу, щоб побути з рідними": щемливі кадри із звільненими воїнами

У вівторок, 6 травня, Україна повернула з російського полону 205 захисників. Звільнені воїни емоційно коментують на повернення на рідну землю. Одним із таких відео поділився омбудсмен Дмитро Лубінець.

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