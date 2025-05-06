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Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони - The Telegraph

Анна Ярославська
6 травня 2025, 08:42
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Кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України.

Сайрус Струммер, Путін, британський прапор
Велика Британія розробляє новий план оборони / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com, сайт Кремля

Головні тези:

  • Кремль неодноразово погрожував Великій Британії прямим нападом
  • Лондон розробляє новий план оборони країни

Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу з боку Росії. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давності. У секретному документі буде вказано, як уряд відреагує на оголошення війни, включно з бункерами для захисту Кабінету міністрів і королівської сім'ї, громадським мовленням і накопиченням ресурсів.

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Як пише The Telegraph, кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України, яка незабаром може спричинити розміщення британських військ на території країни.

"Міністри побоюються, що Велика Британія не лише поступатиметься Росії та її союзникам в озброєнні на полі бою, а й виявиться непідготовленою та погано захищеною всередині країни", - пишуть журналісти.

Експерти попереджають, що країна вразлива для нападу на її найважливішу національну інфраструктуру, включно з газовими терміналами, підводними кабелями, атомними електростанціями і транспортними вузлами.

Як пише The Telegraph, що в оновленому секретному "плані внутрішньої оборони" буде викладено стратегію на перші дні після удару по материковій частині Великої Британії з боку ворожої іноземної держави.

План, розроблений Директоратом з питань стійкості Кабінету міністрів, дасть прем'єр-міністру і Кабінету міністрів вказівки щодо того, як управляти урядом у воєнний час і коли їм слід шукати притулок у бункері на Даунінг-стріт або за межами Лондона.

Очікується, що будуть розглянуті воєнні стратегії для залізничних і автомобільних мереж, суден, поштової системи і телефонних ліній.

Кабінет міністрів уже змоделював сценарій, у якому ворожа держава одночасно запускає ракети та здійснює кібератаки на національну інфраструктуру.

Представники міністерства оборони також закликали Велику Британію розробити власну версію ізраїльського "Залізного купола" для захисту країни від ракетних атак.

Британські чиновники особливо стурбовані газовими терміналами і п'ятьма діючими атомними електростанціями країни, атака на які може призвести до викиду радіоактивних матеріалів по всій країні та викликати "значні та тривалі довгострокові наслідки для безпеки, здоров'я, довкілля та економіки".

Уряд також змоделював імовірність і наслідки ядерної ракетної атаки на Велику Британію, але офіційні висновки цього огляду залишаються засекреченими.

Новий план дій у надзвичайних ситуаціях уперше стосуватиметься кібервійни, яку керівники розвідки наразі називають однією з найнебезпечніших загроз, з якими стикається Велика Британія.

Згідно з цим же планом, Британія буде розділена на 12 зон, кожна з яких керуватиметься міністрами кабінету, старшими військовими офіцерами, головними констеблями і суддями з особливими повноваженнями. У деяких сценаріях продукти харчування і будівельні матеріали будуть складуватися і розподілятися за картками.

BBC отримає вказівку транслювати публічні оголошення про те, як сховатися від ракет, а найважливіші витвори мистецтва країни буде вивезено з Лондона до Шотландії з метою безпеки.

"У Великої Британії є надійні плани на випадок низки потенційних надзвичайних ситуацій, які розроблялися і тестувалися протягом багатьох років", - цитують журналісти представника уряду.

При цьому видання зазначає: "Малоймовірно, що документ буде оприлюднено протягом десятиліть, якщо взагалі буде".

Війна Росії й НАТО - останні новини

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно. За його словами, для нападу на такі країни, як Литва, Латвія та Естонія, 100-тисячного угруповання росіян Путіну буде достатньо.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

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