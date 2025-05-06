Україна та Росія провели масштабний обмін: скільки полонених повернулось додому

205 українських військових вдалось звільнити з російського полону, серед них - захисники Маріуполя, важкохворі та поранені.

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205 українських захисників повернулось додому / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

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Україна повернула з російського полону 205 військових

Серед звільнених - захисники Маріуполя

Крім того, вдалось звільнити військових, які перебували в полоні з початку повномасштабного вторгенння

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 205 українських захисників. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що в межах обміну з російського полону вдалося повернути як молодих бійців, так і досвідчених воїнів з різних підрозділів — від оборонців Маріуполя до захисників інших ділянок фронту.

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За його словами, полонені були розміщені у різних регіонах Росії, де перебували в тюремній системі, створеній з метою принижувати та нищити людську гідність.

"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", - резюмував президент України.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених цього разу — військовослужбовці ЗСУ, включно з представниками Військово-морських та Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також бійці Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Додому повертаються троє офіцерів і 202 військовослужбовці у званні солдатів і сержантів.

Звільнені обороняли країну в різних регіонах: на Донеччині й Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, а також у Херсонській, Сумській та Київській областях. Серед них і захисники Маріуполя.

"Сьогоднішній обмін - вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян", - йдеться у повідомленні.

У штабі також подякували Об’єднаним Арабським Еміратам і всім залученим структурам за допомогу в організації обміну та поверненні наших громадян.

"Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога. Визволені Оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі", - підкреслили в штабі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед звільнених українських військових багато тих, хто перебував у російському полоні з початку повномасштабного вторгнення. Також серед них є тяжкохворі та поранені.

Обміни полоненими між Україною та Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та Росія здійснили один із найбільших обмінів полоненими. 19 квітня на Батьківщину повернулися 277 українських захисників, зазначив президент Володимир Зеленський.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що серед звільнених є тяжкопоранені та важкохворі військові. Саме такі бійці, за його словами, мають звільнятися з полону в першу чергу, адже поєднання важких травм, хронічних хвороб, відсутності належного лікування та постійного стресу загрожує їхньому життю.

Зустріч звільнених бійців 19 квітня була емоційною — після довгого перебування в полоні вони знову ступили на рідну землю. Багато звільнених українських захисників не стримував сліз, обіймались та раділи.

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