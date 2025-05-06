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Унікальна подія в історії ФРН: Мерца не обрали канцлером у першому турі

Анна Ярославська
6 травня 2025, 11:34
428
Ніколи раніше призначений канцлер не зазнавав невдачі на виборах до Бундестагу після успішних коаліційних переговорів.
Фрідріх Мерц, Бундестаг
Фрідріха Мерца не обрали канцлером у першому турі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Коротко:

  • Мерцу не вистачило шести голосів для обрання канцлером
  • Другий тур голосування відбудеться протягом 14 днів

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц не був обраний на посаду канцлера Німеччини в першому турі, оскільки не зміг набрати потрібної кількості голосів.

Як пише Tagesschau, за Мерца проголосували 310 депутатів Бундестагу за необхідних 316. Сесію перервали для того, щоб політики обговорили свої наступні кроки.

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"Коаліційні фракції ХДС/ХСС і СДПН у сукупності мають 328 місць у парламенті. Це унікальна подія в історії Федеративної Республіки Німеччина. Ніколи раніше призначений канцлер не зазнавав невдачі на виборах до Бундестагу після успішних коаліційних переговорів", - пише видання.

Згідно з Конституцією Німеччини, якщо кандидат не обраний, Бундестаг може обрати Федерального канцлера впродовд 14 днів після голосування більш ніж половиною своїх членів.

Другий тур голосування тепер може бути призначений упродовж двох тижнів.

Якщо більшість голосів канцлера, як і раніше, не буде отримано, у третьому турі голосування буде достатньо більшості голосів присутніх членів парламенту.

Лідер Партії зелених Франциска Брантнер назвала провал лідера ХДС Мерца в першому турі голосування як "складну ситуацію", пише ZDF.

"Ми всі сподівалися, що ми в Німеччині знову зможемо діяти, що у нас буде уряд, здатний діяти в ці важкі світові часи". Парламентські групи мають вирішити, як діяти далі", - сказала депутатка.

Фрідріх Мерц і Україна - останні новини

Як писав Главред, посол України в Бразилії Андрій Мельник заявляв, що Німеччина під час правління канцлера Фрідріха Мерца має всі шанси стати головним партнером України, а також лідером Європи.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки Фрідріх Мерц заявив, що не буде відмови від політики, яку він декларував минулого року, ще до початку дострокової виборчої кампанії. За його словами, Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов.

13 квітня Мерц заявив, що погодився б на постачання Україні ракет Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Унікальна подія в історії ФРН: Мерца не обрали канцлером у першому турі
​Ракета Taurus - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

За даними ЗМІ, Мерц мав приїхати в Україну після обрання канцлером Німеччини. Візит мав бути приурочений до саміту "коаліції рішучих" 9 травня, який відбудеться в Києві. Там також очікують на приїзд президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

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