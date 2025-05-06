Мороз та грозові дощі: які області атакує шторм

У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 7 травня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 7 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та північних областях очікуються заморозки до -3 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні будуть періодичні дощі. У південних областях будуть сильні зливи. Загалом температура повітря триматиметься на рівні 14-18 градусів тепла. Лише на півдні температура повітря підвищиться до +25 градусів.

У ніч на 8 травня на заході, півночі та в центральних областях очікуються заморозки. Найближчими днями переважатиме волога погода, лише 8 травня буде сухо.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: ventusky

Погода 7 травня

В Україні 7 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у багатьох областях України. Вітер буде північно-східний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 7 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+23 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +5...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: meteoprog

Погода 7 травня у Києві

У Києві 7 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Також очікуються заморозки до -3 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 7 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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