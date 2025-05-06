Безпрецедентний випадок: в Німеччині з другої спроби обрали нового канцлера

За нового канцлера проголосували 325 депутатів Бундестагу.

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Мерца обрали канцлером Німеччини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Що відомо:

Бундестаг з другої спроби підтримав призначення Мерца канцлером

У другому турі Мерц отримав 325 голосів із 630

Федеральний президент Штайнмаєр офіційно вручив йому посвідчення

Бундестаг обрав лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини. Він замінить на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Мерца обрали з другої спроби — у першому турі він не набрав необхідної абсолютної більшості. За результатами першого голосування Мерц отримав 310 голосів із 316 мінімально потрібних. Така ситуація стала безпрецедентною в післявоєнній історії Німеччини.

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Після першої невдачі засідання Бундестагу було призупинено для партійних консультацій. У другому турі голосування, яке відбулося таємно, за призначення Мерца канцлером проголосували 325 депутатів із 630, що забезпечило йому перемогу. Водночас 289 депутатів Бундестагу проголосували проти, а один утримався.

69-річний Фрідріх Мерц став десятим канцлером Німеччини. В палаці Бельвю федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно вручив Мерцу посвідчення про призначення канцлером. Після цього Мерц складе присягу в Бундестазі.

"Удачі у всьому, що чекає попереду... Пане канцлере, від імені Федеративної Республіки Німеччина я призначаю пана Фрідріха Мерца федеральним канцлером", - заявив Штайнмаєр.

Як зазначили у виданні, хоча Мерц здобув необхідну більшість у другому турі голосування, його канцлерська посада не позбавлена тіні. Це історичне призначення почалося з невдачі для нового канцлера. Мерц мав на меті змінити політику країни та повернути її на правильний шлях. Проте після невдачі в першому турі голосування він відчуває "глибокий біль і приниження, ще до того, як його термін на посаді по-справжньому розпочався".

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням федеральним канцлером Німеччини. Також український лідер подякував ФРН за підтримку України.

"Щиро вітаю Фрідріха Мерца з обранням Федеральним канцлером Німеччини. Україна глибоко вдячна за підтримку Німеччини та її народу. Ваша допомога врятувала тисячі й тисячі українських життів. Ми щиро сподіваємося, що Німеччина ставатиме ще сильнішою і ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських та трансатлантичних справах. Це особливо важливо зараз, коли на кону майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності. Бажаю вам, пане канцлере, успіхів на вашому шляху", - написав Зеленський у X (Twitter).

Вибори канцлера у Німеччині - новини за темою

Як повідомляв Главред, Фрідріха Мерца не обрали канцлером у першому турі голосування, оскільки він набрав лише 310 голосів замість необхідних 316. Сесію перервали для консультацій між політичними фракціями.

Німеччина під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца має всі шанси стати головним партнером України та лідером Європи, заявив посол України в Бразилії Андрій Мельник. Також він зазначив, що Мерц, відомий своєю підтримкою України, має амбіцію стати історичним лідером Європи, здатним збільшити військову допомогу Україні в цей критичний час.

Крім цього, Німеччина може фінансувати постачання зброї Україні до 2029 року на суму не менше ніж 0,5% ВВП, що складе 86 мільярдів євро. Це може бути кредитна угода, яка стане інвестицією в безпеку Німеччини.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. 6 травня Мерц став новим німецьким канцлером.

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