Очікують перемир'я: окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області

Човни, на яких відправляють російських штурмовиків, перебувають у жалюгідному стані.

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Окупанти відмовляються йти на штурм / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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Окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області

Вони сподіваючись на заморозку бойових дій

Російські загарбники відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області, сподіваючись на заморозку бойових дій. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.

Зазначається, що окупанти з 24 і 26 мотострілецьких полків масово саботують накази про штурм.

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"Причина проста — занадто багато їхніх товаришів уже не повернулися з подібних операцій і досі залишаються у водах Дніпра. Серед особового складу ходять розмови про можливе заморожування бойових дій, що додатково підриває бойовий дух", - йдеться в повідомленні.

Партизани також додали, що човни, на яких відправляють штурмовиків, перебувають у жалюгідному стані.

"Багато з них уже неодноразово ламалися через саботаж. Солдати, розуміючи, що техніка ненадійна, намагаються уникнути відправки на острови", — наголосили в Атеш.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, співзасновник моніторингової групи Deepstate Роман Погорілий заявив, що Сили оборони в Курській області зіткнулися з дуже складною ситуацією. Війська агресора Росії взяли під вогневий контроль усю логістику, що йде з Сумської області в Курську. Також ворог намагається потрапити до села Новеньке на Сумщині.

В Інституті вивчення війни заявили, що на Торецькому напрямку в Донецькій області вдалося просунутися Силам оборони України. ЗСУ зуміли просунутися в районі вулиці Толбухіна і біля шахти Центральна, що в центральній частині Торецька.

У DeepState також повідомили, що російські окупанти мають проблеми з логістикою на Покровському напрямку. Крім того, у ворога є труднощі з ротацією, евакуацією важкопоранених, боєприпасами, медикаментами та продовольством.

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