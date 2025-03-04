Очікують перемир'я: окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області

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- Окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області
- Вони сподіваючись на заморозку бойових дій
Російські загарбники відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області, сподіваючись на заморозку бойових дій. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.
Зазначається, що окупанти з 24 і 26 мотострілецьких полків масово саботують накази про штурм.
"Причина проста — занадто багато їхніх товаришів уже не повернулися з подібних операцій і досі залишаються у водах Дніпра. Серед особового складу ходять розмови про можливе заморожування бойових дій, що додатково підриває бойовий дух", - йдеться в повідомленні.
Партизани також додали, що човни, на яких відправляють штурмовиків, перебувають у жалюгідному стані.
"Багато з них уже неодноразово ламалися через саботаж. Солдати, розуміючи, що техніка ненадійна, намагаються уникнути відправки на острови", — наголосили в Атеш.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, співзасновник моніторингової групи Deepstate Роман Погорілий заявив, що Сили оборони в Курській області зіткнулися з дуже складною ситуацією. Війська агресора Росії взяли під вогневий контроль усю логістику, що йде з Сумської області в Курську. Також ворог намагається потрапити до села Новеньке на Сумщині.
В Інституті вивчення війни заявили, що на Торецькому напрямку в Донецькій області вдалося просунутися Силам оборони України. ЗСУ зуміли просунутися в районі вулиці Толбухіна і біля шахти Центральна, що в центральній частині Торецька.
У DeepState також повідомили, що російські окупанти мають проблеми з логістикою на Покровському напрямку. Крім того, у ворога є труднощі з ротацією, евакуацією важкопоранених, боєприпасами, медикаментами та продовольством.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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