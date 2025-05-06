Загроза нового наступу РФ на півдні: полковник ЗСУ розкрив дані розвідки

Розвідка України ретельно відстежує всі плавальні засоби ворога, пояснив Владислав Волошин.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-novogo-nastupleniya-rf-na-yuge-polkovnik-vsu-raskryl-dannye-razvedki-10662137.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 81 бригада ДШВ ЗСУ, 21 ОМБр

Головне:

Дані про підготовку масштабної операції РФ не відповідають дійсності

Розвідка України ретельно відстежує ситуацію

Прессекретар Сил оборони південного напрямку, полковник Владислав Волошин, прокоментував чутки про нібито підготовку штурму правого берега Херсонської області російськими окупаційними силами.

За його словами, твердження про підготовку масштабної операції за участю 300 човнів не відповідають дійсності, повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

відео дня

"Ми не фіксуємо ознак підготовки до штурмових дій. Розвідка України ретельно відстежує всі плавальні засоби, які перебувають у противника на лівому березі та островах. Нам відомо місце розташування практично кожного човна. Якщо враховувати всі човни на тимчасово окупованій території Херсонської та Миколаївської областей, включно з технікою, доставленою з Криму, загальна кількість не перевищує сотні", - зазначив український офіцер.

Деяка частина цих човнів використовується окупантами для охорони району Кінбурнської коси, уточнив він.

Полковник ЗСУ підкреслив, що у противника також немає достатньої кількості підготовлених військ у районі островів, щоб організувати масовану висадку з використанням заявлених 300 човнів.

"Для наступу необхідно підтягнути артилерію та інше озброєння ближче до лінії фронту для проведення вогневої підготовки та підтримки підрозділів, що штурмують. Однак таких переміщень ми теж не спостерігаємо", - додав він.

Волошин також зазначив, що російські сили продовжують здійснювати розвідку, відправляючи на острови невеликі групи по одній-дві людини на човнах. Але ці спроби, як правило, припиняються: човни знищуються, а вцілілі солдати, відрізані від постачання, змушені здаватися.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро в Херсонській області, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

Більше новин:

Хто такий Андрій Цаплієнко? Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред