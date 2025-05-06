ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

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Олександр Сирський повідомив про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

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Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту

ЗСУ стабілізували ситуацію в операційній зоні в Донецькій області

Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомив він у Telegram, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію в цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

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"425-й окремий штурмовий полк "Скеля" - один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та знищує загарбників.

Зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченка під Покровськом, - зазначає Сирський.

/ Главред

Під час робочої поїздки у війська він нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками головнокомандувача.

"Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися", - резюмував головнокомандувач.

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Раніше Олександр Сирський провів комплексну нараду за підсумками роботи Збройних Сил України у квітні 2025 року. За його словами, українські воїни втримали стійку оборону, ані критичних втрат, ані ворожих проривів не допущено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ готує "великий наступ" на одному напрямку. Армія країни-агресора Росії продовжує перекидати через окупований Маріуполь військову техніку.

Як повідомляв Главред, генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що на Покровському напрямку 60-тисячне російське угруповання збільшило інтенсивність бойових дій у спробах обійти місто із заходу, щоб перерізати трасу "Покровськ-Костянтинівка".

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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