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Росіяни намагаються прорватись на Дніпропетровщину до певної дати - що відомо

Юрій Берендій
6 травня 2025, 16:14
812
Росіяни поставили за мету просунутись до адміністративних меж Дніпропетровської області України до 9 травня, але в ЗСУ визнали, що це неможливо.
ВСУ, фронт
В ЗСУ оцінили загрозу прориву РФ на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Росіяни намагаються просунутись до Дніпропетровщини до 9 травня
  • Спроба обійти Покровськ для досягнення цієї цілі обернулась провалом

Російські окупаційні війська намагаються вийти до адміністративних кордонів Дніпропетровщини вже до 9 травня. Зокрема, активні штурмові дії відбуваються на Новопавлівському напрямку. Про це в етері "Суспільне. Студія" розказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати (до 9 травня — ред.). Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо", - вказує він.

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Речник підкреслив, що з військової точки зору такі дії не мають жодного стратегічного сенсу, а з політичної, на думку військового, заявляти про захоплення двох сіл і вихід на адміністративний кордон виглядає не як досягнення, а як мінімальний результат за 11 років війни, тим більше, що ці позиції з початку були зовсім поруч.

Він зробив висновок, що для росіян це не стане результатом, яким можна хвалитись.

Також Трегубов зазначив, що російським військам не вдасться обійти Покровськ у такий спосіб, щоб просунутись до Дніпропетровщини. За його словами, подібну спробу армія РФ вже робила кілька місяців тому в напрямку Котлиного, однак зазнала невдачі й змушена була відійти.

Росіяни намагаються прорватись на Дніпропетровщину до певної дати - що відомо
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровському напрямку російські окупаційні війська не припиняють спроб витіснити українські підрозділи з займаних позицій. Як повідомив військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, мета командування РФ вийти до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Для цього ворог намагається обійти Покровськ із заходу.

У свою чергу, прессекретар Сил оборони півдня, полковник Владислав Волошин спростував чутки про підготовку окупантами масштабного штурму правобережної частини Херсонщини. Як передає військовий журналіст Андрій Цаплієнко, інформація про нібито 300 човнів, які готуються до атаки, не відповідає дійсності.

При цьому, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, російська армія вже здійснювала спробу форсування Дніпра, але українські сили успішно відбили напад.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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