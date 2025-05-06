Харків був під масованою атакою дронів: 20 'прильотів', є постраждалі

Під ударами перебували чотири райони Харкова - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.

https://glavred.net/war/harkov-byl-pod-massirovannoy-atakoy-dronov-20-priletov-dvoe-postradavshih-10662050.html Посилання скопійоване

У Харкові горить ринок Барабашово / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Коротко:

У Харкові дві години лунали вибухи

Місто атакували дрони

Є "прильоти" і постраждалі

Уночі 6 травня армія РФ масовано атакувала ударними безпілотниками Харків. За дві години в місті зафіксовано десятки влучень у різних районах. Мер міста Ігор Терехов повідомив про двох постраждалих.

"Дві години Харків перебував під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами перебували чотири райони Харкова - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний", - написав він у Telegram.

відео дня

Пізніше Терехов уточнив, що Харків сьогодні вночі дістав двадцять ударів "Шахедами" в чотирьох районах міста по восьми локаціях.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на світанку 20 ворожих БПЛА типу "Шахед" атакували Харків кількома хвилями.

"Масована атака тривала понад 2 години, а на місці влучань спалахнули пожежі. Наразі вогнеборці ДСНС ліквідовують наслідки ворожих ударів", - написав він у Telegram.

Оновлено. Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.

"59-річний та 44-річний чоловіки також зазнали гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Синєгубов.

Як пише Суспільне, у Харкові горить ринок Барабашово після влучання ворожого Шахеда.

Дивіться відео - У Харкові горить ринок Барабашово:

Начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко повідомив, що проводиться огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи з пожежогасіння.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки знищено інфраструктурний об'єкт. Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

5 травня окупанти здійснили масовані обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області. Унаслідок ворожих ударів загинули троє цивільних осіб, ще семеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих - 16-річний підліток. Стан двох дорослих - важкий, один із них перебуває в критичному стані.

Увечері 5 травня росіяни масовано атакували Одесу із застосуванням ударних БпЛА. Повідомлялося про кілька вибухів у місті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред