Літнього тепла чекати не варто: скоро Україну накриє потужний антициклон

Ви дізнаєтесь:
- Коли в Україну прийде антициклон
- Як він вплине на погоду
Погода в Україні сильно зміниться. Все через те, що насувається антициклон зі Скандинавії на ім'я Riccarda. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.
"У четвер, 8 травня, до керування погоди приступить наповнений холодним повітрям скандинавський антициклон Riccarda - дощі візьмуть перерву", - наголосив він.відео дня
За його словами, саме цей антициклон "наполегливо розмиваючи хмарність, зумовить зниження температурного фону". Зокрема, у південних широтах сформується циклонічний вихор, який 9 травня закриє небо щільними хмарами та викличе дощі.
"Проходження атмосферних фронтів зумовить грозо-зливо небезпечну ситуацію", - попереджає синоптик.
Він також додав, що фронт має теплі та холодні ділянки, тому "йому все одно коли заряджати атмосферу енергією".
"Тобто зливи можуть бути як у нічні, так і денні години. Дуже велика ймовірність, що місцями вони будуть значні. Вплив інтенсивних грозових осередків може супроводжуватися градом та шквалами", - каже Постригань.
Крім того, на його думку, літнього тепла до другої половини травня чекати ще не варто.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 6 травня буде штормовою. У цей день синоптики прогнозують дощі на території східних та північних областей. Вітер буде північно-східний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Відомо, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.
Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні.
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Хто такий Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
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