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РФ атакувала дронами Дніпропетровщину: вирували пожежі, загинув чоловік

Анна Ярославська
30 квітня 2025, 09:33
93
В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували в приватному секторі.
РФ вдарила дронами по Дніпропетровщині
РФ вдарила дронами по Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російська окупаційна армія вдарила дронами по Дніпру. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - дістала поранення. У Дніпропетровській області пошкоджено підприємство, житлові будинки, автомобілі, горів ресторанний комплекс.

"Складна ніч для Дніпра. Унаслідок масованої шахедної атаки по місту загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким. 78-річний місцевий житель дістав поранення", - написав у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували в приватному секторі, у місті вирували пожежі. Наразі їх уже загасили.

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"Один будинок місцевих знищено, ще кілька - розбито. Пошкоджено й підприємство. Також пошкоджено бюро ритуальних послуг і легковик", - повідомив Лисак.

Очільник ОВА додав, що ввечері 29 квітня окупанти атакували дронами-камікадзе Мирівську та Покровську громади Нікопольського району. А ближче до ранку вдарили з РСЗВ Град по Нікополю та Марганецькій громаді.

Унаслідок атаки горів ресторанний комплекс, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 гаражі та 2 авто. Також зачепило лінії електропередач.

"Захисники неба працювали без зупинки. У результаті знищили над областю 9 БпЛА", - розповів Лисак.

  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня
    Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину в ніч проти 30 квітня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань.

Унаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

За попередніми даними, постраждали 45 осіб.

РФ атакувала дронами Дніпропетровщину: вирували пожежі, загинув чоловік
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу Шахед. Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі. Понівечені щонайменше 5 приватних будинків.

28 квітня армія РФ вдарила дронами по Черкасах. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

26 квітня ворог укотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зазначається, що влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

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