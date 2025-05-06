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Наказ віддав не Трамп, Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні – Reuters

Альона Вороніна
6 травня 2025, 15:48
269
11 рейсів зі зброєю для України були зупинені не за вказівкою Трампа. Такий наказ усно віддав міністр оборони США Піт Гегсет.
Наказ віддав не Трамп, Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні – Reuters
Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скрін з відео

Коротко:

  • Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні
  • Такий наказ усно віддав міністр оборони США Гегсет через тиждень після інавгурації Трампа

Приблизно через тиждень після інавгурації президента США Дональд Трампа на другий президентський термін була зупинена допомога Україні. Стало відомо, що тоді такий наказ віддав не Трамп – цей наказ був усно озвучений міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Після наказу глави американського Міноборони були скасовані 11 вантажних рейсів із військовою допомогою для України. Літаки повинні були вилетіти з авіабаз у Делавері та Обєднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та документи TRANSCOM.

відео дня

Усний наказ про скасування рейсів надійшов із офісу міністра оборони Піта Гегсета. Через відміну польотів виникла паніка серед союзників у Польщі та Україні. Питання сипалися також до Білого дому, проте ніхто не зміг чітко сказати, хто ухвалив рішення.

Зустріч у Білому домі щодо України відбулася 30 січня. Під час цієї зустрічі Трамп, Гегсет і радники обговорювали ідею зупинки допомоги для українців. Проте, за словами джерел Reuters, американський президент не давав жодних точних вказівок щодо цього.

У Білому домі заявили, що дії глави американського Міноборони відповідали тодішній політиці адміністрації Трампа. Але не пояснюється, чому цей наказ не був погоджений у звичайному порядку.

Польоти були відновленні менш ніж за тиждень – до 5 лютого. Згідно з даними TRANSCOM, скасування цих рейсів коштувало від 1,6 до 2,2 млн доларів.

Нагадаємо, що офіційна пауза у військовій допомозі для України від Сполучених Штатів була оголошена лише 4 березня.

Військова допомога Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вперше з моменту повернення Трампа у США схвалили продаж зброї Україні. Видання пише, що США потрібні важелі впливу як на Київ, так і на Москву.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще дві системи Patriot – стало відомо, коли та хто їх надасть. Невідомо, чи рішення було ухвалене до чи після повернення Трампа в Білий дім.

Нагадаємо, стало відомо, чи передасть Греція ЗРК Patriot Україні – ЗМІ розкрили відповідь. Греція пояснила, що не може надати Patriot через власні оборонні потреби та суперечки з Туреччиною.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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