Після укладення угоди про надра: Трамп зробив нову заяву про мир в Україні

Трамп зізнався, що іноді був близький до того, щоб відмовитися від посередництва.

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Трамп допустив, що Україна і РФ можуть не досягти угоди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Основне:

Між Зеленським та Путіним є величезна ненависть

Трамп все ще може вийти з переговорів щодо врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжною, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". Таку заяву американський лідер зробив в інтерв’ю NBC News.

Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

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"Можливо, це нездійсненно… Щоб ви розуміли, Крістен, між цими двома чоловіками (Зеленським і Путіним. – ред.), а також, відверто кажучи, між деякими солдатами, існує величезна ненависть. Між генералами. Вони три роки жорстоко воюють. Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси досягти цього", - повідомив президент США.

Трамп визнав, що були моменти, коли він був близький до того, щоб відмовитися від посередницької ролі.

"Іноді я (був – ред.) близький до цього, але ставались позитивні речі", – сказав Трамп.

При цьому президент США підтвердив, що все ще може вийти з переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

"Ну, буде час, коли я скажу: "Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними і продовжуйте воювати", – наголосив Трамп.

Крім того, американський лідер заявив, що досягнув більшого прогресу в переговорах щодо мирного врегулювання в Україні з однієї зі сторін і меншого — з іншою. Однак він не конкретизував, з ким у США більше порозуміння — з Україною чи Росією.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, США більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною. Як заявила речник Державного департаменту США Теммі Брюс, Київ і Москва повинні домовитися самі. При цьому, за її словами, Штати, як і раніше, готові надати допомогу.

Раніше державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорного процесу щодо припинення війни, якщо українська і російська сторони не продемонструють прогрес.

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів, якщо Америка вийде з переговорного процесу та остаточно припинить надавати допомогу, то Україні буде вкрай важко. Насамперед — через втрату засобів протиракетної оборони.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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