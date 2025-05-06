В Україну йдуть заморозки і дощі: синоптик попередила про різку зміну погоди

Волога погода переважатиме в Україні у найближчі кілька днів.

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Якою буде погода в Україні 7 травня / фото: ua.depositphotos.com

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У яких областях прогнозуються грози і заморозки

Якою буде температура у різних куточках України 7 травня

Погода в Україні завтра, 7 травня, буде мінливою. Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram, очікуються періодичні дощі та періодичні прояснення.

У південній частині, окрім Криму та Запоріжжя можливі сильні зливи, втой час як на заході та півночі навпаки прогнозується припинення дощів, але це не надовго.

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Щодо температури повітря 7 травня Діденко попереджає, що вона коливатиметься в межах +14+18 градусів. При цьому на півдні очікується +19+22 градуси, а на південному сході +20+25 градусів.

Погода в Україні 7 травня / скріншот з meteoprog

У Києві у середу вночі та вранці буде падати дощ, однак вдень не прогнозується істотних опадів. При цьому температура повітря буде +16 +17 градусів впродовж дня.

Погода в Києві 7 травня / скріншот з meteoprog

Синоптик також попередила, що у ніч на 8 травня на заході, півночі та в центральних областях України є ймовірність заморозків на ґрунті.

"Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода.Лише в четвер, 8-го травня, вигулькне суха пауза. Далі - періодичні дощі", - додала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за повідомленням синоптика Віталія Постриганя, погода в Україні сильно зміниться. Все через те, що насувається антициклон зі Скандинавії на ім'я Riccarda.

Раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт попередив, що у четвер, 8 травня, опади очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, на території східних та південно-східних областей. У цей день очікується мокрий сніг у Карпатах.

Напередодні стало відомо, що погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою - середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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