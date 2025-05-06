'Молився Богу, щоб побути з рідними': щемливі кадри із звільненими воїнами

Захисника Юрія, який пробув у полоні 1,5 року, зустріли сестри з тортом на його 25-річчя.

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Щемливі миті повернення українських захисників з полону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Україна повернула з російського полону 205 захисників

Воїни емоційно реагують на повернення

Захисника Юрія, який пробув у полоні 1,5 року, зустріли сестри з тортом на його 25-річчя

У вівторок, 6 травня, Україна повернула з російського полону 205 захисників. Звільнені воїни емоційно коментують на повернення на рідну землю. Одним із таких відео поділився омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Дуже велика радість, що я в Україні, на рідній землі. Зміг подзвонити до своїх батьків. У мене емоцій немає ніяких, я просто молився Богу, щоб побути з рідними", - сказав український захисник. відео дня

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, звільнений захисник - Олег Борисенко. Він родом зі села Долішнє Стрийського району.

Ще одного захисника на ім'я Юрій із сльозами на очах зустріли сестри. Він пробув у російському полоні півтора року.

"Все, дівчата, я вдома... Мої сестри — найдорожчі мої люди", - сказав Юрій, обнімаючи сестер.

Сестри зустріли брата з тортом на честь його 25-річчя. Його захисник зустрів у полоні.

"Ми на День народження загадали тебе. І ось ти стоїш", - відповіли йому сестри.

Він задув свічки під вигуки "З Днем народження" - свято, яке відзначив уже на волі.

Дивіться щемливе відео із першими словами українських захисників на рідній землі:

Українські воїни, які повернулися з полону РФ / Фото: скріншот

Також з російського полону додому повернувся 21-річний військовий Денис. Захисник одразу після визволення заспівав свою улюблену пісню "Ой у лузі червона калина".

"Перші хвилини на рідній землі! "Червона калина" на повні груди!", - йдеться у підписі до відео, яке опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Український захисник виконав пісню "Ой у лузі червона калина":

21-річний захисник заспівав "Ой у лузі червона калина" / Фото: скріншот

"Ой у лузі червона калина" — це одна з найбільш відомих українських пісень, написана на початку 1914 року, яка стала популярною серед січових стрільців та бійців УПА. Вона набула нової популярності у 2022 році, після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення.

Держприкордонслужба опублікувала щемливе відео з обміну полоненими. На відео видно, як один із звільнених бійців радіє, що нарешті повернувся в Україну.

"Я вдома! Я вдома!", - вигукує він.

Відео із українськими військовими у перші хвилини після повернення з полону:

Перші хвилини захиників на рідній землі / Фото: скріншот

Обміни полоненими між Україною та РФ - останні новини

Нагадаємо, 6 травня Україна провела черговий обмін полоненими з Росією — додому повернулися 205 українських захисників, серед яких троє офіцерів та 202 солдати й сержанти. Звільнені воїни представляють різні роди військ і обороняли країну на в Маріуполі, на Донеччині, Луганщині, Харківщині та інших регіонах.

Це вже п’ятий обмін у 2025 році й 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом звільнено 4757 українців.

Як раніше повідомляв Главред, 19 квітня відбувся один із найбільших обмінів полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 277 українських захисників, повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, серед звільнених є військовослужбовці з тяжкими пораненнями та серйозними хронічними захворюваннями. Він наголосив, що саме такі бійці повинні повертатися першими.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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