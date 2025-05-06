"Співучасть у злочинах": МЗС про участь іноземних військ у параді в Москві

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська скоїли сотні тисяч воєнних злочинів, нагадали в МЗС.

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У МЗС прокоментували майбутній парад на Красній площі / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Військові РФ не визволителі, а загарбники і винуватці масових злочинів

Участь у параді поруч із військами РФ - це співучасть у злочинах

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська скоїли сотні тисяч військових злочинів - від убивств і поранень до депортації мирних жителів, включно з щонайменше 20 тисячами українських дітей.

Про це йдеться в заяві МЗС України з приводу планів держави-агресора РФ залучити до участі в параді в Москві військовослужбовців з інших держав.

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У заяві наголошується, що окупанти вдаються до найжорстокіших методів: розстріли мирних мешканців, масові поховання, зґвалтування, мародерство, захоплення й утримання цивільних у заручниках, катування та вбивства полонених. Російська армія систематично завдає ударів по густонаселених районах, енергетичних об'єктах і цивільній інфраструктурі, застосовуючи зброю невибіркової дії.

МЗС звертає увагу на те, що саме ця армія вийде 9 травня на парад у Москві. Відомство підкреслює: ці військові - не визволителі, а загарбники і винуватці масових злочинів. Участь у параді поруч із ними - це співучасть у злочинах, а не прояв пам'яті про Перемогу над нацизмом.

На думку української сторони, запрошення іноземних військових до участі в московському параді - спроба легітимізувати і приховати злочини Росії. МЗС України наполегливо закликає держави, особливо ті, хто заявляє про нейтралітет, відмовитися від участі в цьому заході. Участь у такому параді буде сприйнята як підтримка країни-агресора.

МЗС наголошує на важливості гідного вшанування пам'яті жертв Другої світової війни без виправдання сучасних актів насильства та агресії.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Росія свідомо відмовляється від реального припинення вогню і не піде на справжнє завершення війни без потужного міжнародного тиску. "Путін хоче похвалитися танками на параді, але він має думати про мир...", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни скасували парад на 9 травня в Севастополі. Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.

Як писав Главред, генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня. Росія сама порушує умови перемир'я, які раніше пропонувала, нагадав Ігор Романенко.

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Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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