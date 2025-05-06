Чому Україна не буде бити по Москві 9 травня та може обрати інші цілі - WP

Підозри щодо планів України вдарити по Москві 9 травня, за словами неназваного українського чиновника, є не більше ніж "хайпом", зазначає ЗМІ.

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Чому Україна не буде бити по Москві 9 травня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі The Washington Post:

Україна не буде бити по Москві 9 травня, а може атакувати інші регіони

Удар по Москві 9 травня може викликати невдоволення з боку США

Попри серію атак дронів на Москву й зростання занепокоєння у столиці РФ, українські офіційні особи заперечують наміри завдавати ударів під час святкування Дня Перемоги. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

У п’ятницю Росія відзначатиме 80 років з моменту капітуляції нацистської Німеччини, і російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін прийматиме іноземних гостей, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна. На тлі цього в РФ поширюються припущення, що Україна може спробувати зірвати урочистості та поставити Кремль у незручне становище перед союзниками.

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Втім, високопоставлений представник українських Сил оборони назвав таку атаку малоймовірною через невисоку ймовірність успіху.

"Як ви бачите, вони перемістили всі російські системи протиповітряної оборони для захисту Москви. Навіть якщо буде спроба, вона не буде успішною. Можливо, можуть бути українські атаки на інші регіони, але не на Москву", - сказав він на умовах анонімності через делікатність питання.

Інший посадовець наголосив, що удар по заходу на Красній площі, де будуть присутні лідери Китаю, Індії та ЄС — може спричинити жорстку відповідь з боку Росії і викликати невдоволення США. Він назвав ці підозри не більше ніж "хайпом".

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 травня Москву атакували ударні безпілотники. За словами мера Сергія Собяніна, сили ППО збили 19 дронів у Підмосков’ї, всі з яких прямували до російської столиці. Один із БПЛА впав у районі Каширського шосе, пошкодивши житловий будинок.

Військовий аналітик Михайло Жирохов розцінив ці удари як елемент "розвідки боєм", адже вони дозволяють виявити слабкі місця російської протиповітряної оборони перед імовірними потужнішими атаками 8 та 10 травня.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко додав, що 9 травня Україна може завдати нових ударів безпілотниками по Москві, аби порушити роботу столичних аеропортів РФ.

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