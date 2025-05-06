Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталі

Коротко:
- Росіяни обстріляли Харків Шахедами
- Після удару РФ зафіксована пожежа на ринку "Барабашово"
- Дим від пожежі на ринку було видно у різних районах міста
У Харкові на ринку у Київському районі міста зафіксована пожежа після удару російського безпілотника. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Пожежа на одному з найбільших ринків міста зафіксована після останнього удару ворожого безпілотника", — написав він.відео дня
Відомо, що приліт БпЛА РФ відбувся по ринку "Барабашово". Він один із найбільших в Україні та Європі. Вогонь охопив торгові майданчики, дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова.
Вибух, внаслідок якого зайнялася пожежа, пролунав о 05:32.
Харківська обласна прокуратура опублікувала відео наслідків масованого обстрілу міста.
За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав двадцять ударів Шахедами у чотирьох районах міста по восьми локаціях.
За даними ДСНС, горіли магазини на території ринку на площі 500 м кв. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів.
Водночас, віцепрезидент "Концерну АВЕК ТА КО" Олександр Макаренко у коментарі 24 Каналу повідомив, що унаслідок ворожого удару один із секторів на ТЦ "Барабашово" серйозно пошкоджено.
"Повністю знищено близько 90 торгових павільйонів, ще близько сотні - пошкоджено. Наразі на місці тривають роботи - проводять оцінку збитків, розбір завалів, вживають заходів із безпеки. Усіх підприємців, які постраждали, буде переселено у нові торговельні точки", - йдеться в повідомленні.
Варто зауважити, що цей промислово-речовий ринок України має площу більше 75 га та займає 14-е місце у рейтингу найбільших ринків світу. Загальна кількість торговельних і складських місць — близько 18 000.
Пожежа на ринку у Харкові - відео:
Нагадаємо, як повідомляв Главред, уночі 6 травня армія РФ масовано атакувала ударними безпілотниками Харків. Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.
Також у ніч на 6 травня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Росіяни пошкодили низку об'єктів цивільної інфраструктури. Також зруйновані приватні житлові будинки.
Російські війська 5 травня здійснили масовані обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі серед мирного населення.
Читайте також:
- Зеленський звинуватив РФ в цинізмі через удари по Україні - деталі
- Україна готує "сюрприз" для Путіна на 9 травня – чому парад не стане ціллю удару
- Знищили разом із технікою: Генштаб розкрив наслідки удару по пункту управління РФ
Хто такий Ігор Терехов?
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред