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Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталі

Марія Николишин
6 травня 2025, 08:04оновлено 6 травня, 08:51
4495
Вогонь охопив торгові майданчики.
Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталі
Пожежа на ринку "Барабашово" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Росіяни обстріляли Харків Шахедами
  • Після удару РФ зафіксована пожежа на ринку "Барабашово"
  • Дим від пожежі на ринку було видно у різних районах міста

У Харкові на ринку у Київському районі міста зафіксована пожежа після удару російського безпілотника. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Пожежа на одному з найбільших ринків міста зафіксована після останнього удару ворожого безпілотника", — написав він.

відео дня

Відомо, що приліт БпЛА РФ відбувся по ринку "Барабашово". Він один із найбільших в Україні та Європі. Вогонь охопив торгові майданчики, дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова.

Вибух, внаслідок якого зайнялася пожежа, пролунав о 05:32.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео наслідків масованого обстрілу міста.

За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав двадцять ударів Шахедами у чотирьох районах міста по восьми локаціях.

За даними ДСНС, горіли магазини на території ринку на площі 500 м кв. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів.

Водночас, віцепрезидент "Концерну АВЕК ТА КО" Олександр Макаренко у коментарі 24 Каналу повідомив, що унаслідок ворожого удару один із секторів на ТЦ "Барабашово" серйозно пошкоджено.

"Повністю знищено близько 90 торгових павільйонів, ще близько сотні - пошкоджено. Наразі на місці тривають роботи - проводять оцінку збитків, розбір завалів, вживають заходів із безпеки. Усіх підприємців, які постраждали, буде переселено у нові торговельні точки", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що цей промислово-речовий ринок України має площу більше 75 га та займає 14-е місце у рейтингу найбільших ринків світу. Загальна кількість торговельних і складських місць — близько 18 000.

Пожежа на ринку у Харкові - відео:

Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталі

  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: пресслужба концерну "АВЕК і ко"
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: пресслужба концерну "АВЕК і ко"
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: пресслужба концерну "АВЕК і ко"
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: пресслужба концерну "АВЕК і ко"
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: пресслужба концерну "АВЕК і ко"
  • Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня
    Наслідки атаки дронів по Харкову 6 травня Фото: пресслужба концерну "АВЕК і ко"
Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, уночі 6 травня армія РФ масовано атакувала ударними безпілотниками Харків. Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.

Також у ніч на 6 травня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Росіяни пошкодили низку об'єктів цивільної інфраструктури. Також зруйновані приватні житлові будинки.

Російські війська 5 травня здійснили масовані обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

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Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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