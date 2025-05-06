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Армія РФ намагається оточити велике місто і зазнає великих втрат: деталі від військового

Альона Вороніна
6 травня 2025, 20:48
281
Окупанти зазнають дуже великих втрат, намагаючись просунутися до одного міста на Донеччині.
Украинские военные, российские военные
Армія РФ намагається оточити велике місто і зазнає великих втрат/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Коротко:

  • Армія РФ намагається просунутися в бік міста Покровськ на Донеччині
  • Під час таких спроб загарбники зазнають великих втрат

Російські загарбники зазнають великих втрат, намагаючись просунутися в бік міста Покровськ на Донеччині.

Про це розповів начальник бойової підготовки 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади майор Сергій Чучула в ефірі Громадського радіо. Він зазначив, що на Покровському напрямку активність росіян сильно зросла.

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"Противник несе дуже великі втрати, намагаючись просунутися в бік Покровська. Втрачає дуже багато особового складу. Бо наш особовий склад, який перебуває на обороні Покровська, готовий до будь-якого наступу і відбиття будь-яких штурмових дій", – зазначив Чучула.

Він додав, що зараз не можна виокремити якісь окремі населені пункти, які перебувають під найбільшим ураженням російських загарбників. Проте, за словами Чучули, окупанти "завжди прив’язуються до якихось населених пунктів", адже якщо їм вдається їх захопити, то вони це висвітлюють, як дуже знакову подію.

"Для того, щоб висвітлити будь-яку маленьку свою "перемогу" для своїх громадян. Відповідно, противник завжди тисне на будь-які населені пункти, навіть якщо від нього залишилася тільки назва. Вони не щадять жоден населений пункт, все максимально знищується і стирається під нуль, щоб знищити наші підрозділи, які обороняються на даному напрямку. І просто просунутись і зайняти руїни. І висвітлити в ЗМІ, що "населений пункт зайнятий. Тим не менш, під постійним натиском залишаються населені пункти Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Піщане, напрямок Звірове", – розповів військовий.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, окупанти розстріляли 3-х українських військовополонених на Донеччині. Під час штурму загарбники оточили українських військових, змусили їх скласти зброю та здатись у полон, а після цього розстріляли беззбройних захисників України.

Також раніше повідомлялося, що РФ може почати новий наступ на Чернігівщину – названо головну ціль окупантів. Загроза нового наступу РФ на Чернігівщині обмежена через складність місцевості та обмежену кількість військ ворога, зазначив аналітик.

Нагадаємо, росіяни просунулися у двох областях – у DeepState назвали напрямки. Ворог домігся певного просування в Харківській і Луганській областях.

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