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Окупанти розстріляли 3-х українських військовополонених на Донеччині – Офіс генпрокурора

Альона Вороніна
6 травня 2025, 19:38
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Під час штурму загарбники оточили українських військових, змусили їх скласти зброю та здатись у полон, а після цього розстріляли беззбройних захисників України.
расстрел пленных
Окупанти розстріляли 3-х українських полонених на Донеччині/ колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Коротко:

  • Окупанти розстріляли трьох українських полонених на Донеччині
  • Окупанти оточили українських військових під час штурму і змусили їх здатися у полон
  • Після цього вони розстріляли беззбройних захисників України

Російські окупанти розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Донеччині.

Це сталося поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району 3 травня. Про злочин розповіли в Офісі генпрокурора України 6 травня.

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Зазначається, що українські воїни виконували бойові завдання на позиції біля цього населеного пункту.

"Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", – зазначили в ОГП.

Розстріл окупантами українських військовополонених – останні новини

Як повідомляв Главред, у січні 2025 року стало відомо, що окупанти розстріляли 6-х українських військовополонених, знімаючи все на телефон. Воєнний злочин вчинила 155-та бригада ЗС РФ, розповів активіст.

Також у лютому повідомлялося, що окупанти вкотре стратили українських полонених. Дмитро Лубінець відреагував на черговий злочин армії Росії.

Крім цього, у квітні стало відомо, що росіяни розстріляли чотирьох українських військових. ЗМІ опублікували кадри розстрілу українських військовослужбовців на Запорізькому напрямку та викрили Росію на масштабних маніпуляціях.

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