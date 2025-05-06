РФ вдарила ракетою по передмістю Сум: є жертви, більшість поранених - діти

Російська балістична ракета забрала життя 21-річної дівчини.

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Ракетний удар по передмістю Сум / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, Кордон.Медіа

Що відомо:

Росіяни атакували балістикою передмістя Сум

Унаслідок атаки загинуло троє людей

Поранення отримали 11 людей

Російські окупанти увечері 6 травня завдали ракетного удару по передмістю Сум. Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Про це повідомила Сумська ОВА.

За даними ОВА, росіяни вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум близько 17:30. Окупанти поцілили по цивільному об'єкту.

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"Загинула дитина внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум. Мої щирі співчуття батькам", - розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, внаслідок ворожого удару поранення отримали шестеро людей.

"Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані", - додали в ОВА.

Згодом у місцевому виданні Кордон.Медіа уточнили, що через ворожий удар загинула не дитина, а 21-річна дівчина. Поранення отримали 6 дітей та жінка.

Згодом цю інформацію підтвердив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, усі поранені перебувають у лікарні.

"За оновленою інформацією, маємо трагічні наслідки: загинули 3 особи. Дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні", - уточнив Кобзар.

У Сумській ОВА розповіли, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до восьми. Четверо дітей та четверо дорослих перебувають медичних закладах, двоє з них - у вкрай важкому стані.

"Росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Мої щирі співчуття рідним загиблих", - додали в ОВА.

Внаслідок ракетної атаки зруйновано магазин. Також пошкоджено будинки поблизу місця удару. Наразі рятувальники гасять пожежу на місці влучання.

Оновлено 20:05: У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих у передмісті Сум зросла до 11. Поранення отримали п'ять дітей.

Відео наслідків атаки РФ по передмістю Сум:

Удар по передмістю Сум / Фото: скріншот

Удари по Сумщині - новини за темою

Нагадаємо, 18 квітня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах. У Сумах три дрони влучили в об'єкт промисловості, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна отримала травми.

Також вранці 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав за продукцією.

Як повідомляв Главред, 5 травня російські війська обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади Сумської області. Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще семеро, серед яких 16-річний підліток, отримали поранення.

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Хто такий Артем Кобзар? Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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