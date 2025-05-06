РФ вдарила ракетою по передмістю Сум: є жертви, більшість поранених - діти

Що відомо:
- Росіяни атакували балістикою передмістя Сум
- Унаслідок атаки загинуло троє людей
- Поранення отримали 11 людей
Російські окупанти увечері 6 травня завдали ракетного удару по передмістю Сум. Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Про це повідомила Сумська ОВА.
За даними ОВА, росіяни вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум близько 17:30. Окупанти поцілили по цивільному об'єкту.
"Загинула дитина внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум. Мої щирі співчуття батькам", - розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, внаслідок ворожого удару поранення отримали шестеро людей.
"Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані", - додали в ОВА.
Згодом у місцевому виданні Кордон.Медіа уточнили, що через ворожий удар загинула не дитина, а 21-річна дівчина. Поранення отримали 6 дітей та жінка.
Згодом цю інформацію підтвердив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, усі поранені перебувають у лікарні.
"За оновленою інформацією, маємо трагічні наслідки: загинули 3 особи. Дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні", - уточнив Кобзар.
У Сумській ОВА розповіли, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до восьми. Четверо дітей та четверо дорослих перебувають медичних закладах, двоє з них - у вкрай важкому стані.
"Росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Мої щирі співчуття рідним загиблих", - додали в ОВА.
Внаслідок ракетної атаки зруйновано магазин. Також пошкоджено будинки поблизу місця удару. Наразі рятувальники гасять пожежу на місці влучання.
Оновлено 20:05: У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих у передмісті Сум зросла до 11. Поранення отримали п'ять дітей.
Відео наслідків атаки РФ по передмістю Сум:
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Нагадаємо, 18 квітня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах. У Сумах три дрони влучили в об'єкт промисловості, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна отримала травми.
Також вранці 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав за продукцією.
Як повідомляв Главред, 5 травня російські війська обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади Сумської області. Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще семеро, серед яких 16-річний підліток, отримали поранення.
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Хто такий Артем Кобзар?
Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум.
У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.
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