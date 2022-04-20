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Різанина під Києвом: Путін раптово вигнав генерала, який командував десантниками РФ у Бучі

20 квітня 2022, 20:59

Про подальшу долю або нове призначення колишнього командувача генерал-майора Сергія Чубарикіна не повідомляється.

червоний манікюр, рука, Буча
Війська РФ влаштували терор у Бучі

Володимир Путін призначив на посаду командувача Псковської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії полковника Дениса Шишова.

Як повідомило Псковське агентство інформації, указ про призначення Путін підписав ще 18 квітня.

Про подальшу долю або нове призначення колишнього командувача генерал-майора Сергія Чубарикіна не повідомляється.

Полковник Шишов раніше командував 11-ю десантно-штурмовою бригадою в Улан-Уде. В ході російського вторгнення він командував з'єднанням бригади, яке форсувало Дніпро в районі Каховки в Херсонській області: "Денис Шишов 25 лютого отримав бойове завдання: зробити марш-кидок, зайняти міст через річку Дніпро в районі Каховки. Це рубіж повинен був стати плацдармом для подальшого розгортання основних сил".

Що відомо про звірства псковських десантників

Псковські десантники, взяли участь у наступі на Київ під час вторгнення в Україну. Ймовірно підрозділи псковських десантників діяли в Бучі, де після відступу російських військ за даними мера міста були виявлені тіла 403 осіб, убитих під час російської окупації міста.

Українська сторона вважає військовослужбовців псковської дивізії відповідальними за вбивство мирних жителів. Командував десантниками в Україні генерал-майор Сергій Чубарикін.

"У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення в Київській області", - повідомляли про дії підлеглих генерала Чубарикіна в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

В Україні дивізія втратила до 18 своїх бійців убитими, випливає з повідомлень, які виявила Бі-бі-сі у відкритих джерелах, що підтверджують смерть військовослужбовців.

читайте такожПекло під Броварами: у РФ розкрили деталі вбивств і зґвалтувань окупантами

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Буча війна Росії та України
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