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Із золотим пістолетом і мегадорогим годинником: син Кадирова відгуляв весілля

Олексій Тесля
30 червня 2025, 15:18
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На весіллі його сфотографували в дорогих аксесуарах: у руках у сина Кадирова був золотий пістолет.
Кадиров
Стало відомо про весілля Адама Кадирова / Колаж: Главред, фото: Insider, скріншот

Важливе:

  • На весіллі сина Кадирова сфотографували в дорогих аксесуарах
  • У Адама Кадирова помітили елітний годинник за мільйони доларів

Адам Кадиров, 17-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова, прибув на своє весілля 28 червня за кермом ексклюзивного Mercedes-Benz G-Class.

Як з'ясували журналісти The Insider і проєкту All Exclusive, йдеться про обмежену серію позашляховиків, випущених у кількості всього 460 екземплярів.

відео дня

Зазначається, що авто представлено в трьох колірних варіантах - на кадрах із весілля Адам був за кермом зеленої версії.

Цей автомобіль офіційно дебютував 16 квітня 2025 року. Його базова ціна в Німеччині становить майже 190 тисяч доларів. Водночас, як нагадує The Insider, з березня 2022 року в Євросоюзі діє заборона на постачання в Росію автомобілів, чия вартість перевищує 50 тисяч євро.

На весіллі його сфотографували в дорогих аксесуарах: у руках у сина Кадирова був золотий пістолет На одному з відео можна побачити, як 17-річний син глави Чечні сидить за кермом розкішної машини і тримає в руках золотий пістолет. Через деякий час він починає стріляти зі зброї в повітря.

Скріншот
/ Chtddd

Крім того, на зап'ясті Адама Кадирова помітили елітний годинник, що нагадує модель Jacob & Co. Billionaire Ashoka. За інформацією з сайту виробника, існує лише кілька екземплярів цього годинника, випущених обмеженою серією. У 2023 році компанія Ashoka створила всього 18 таких годинників, мінімальна вартість яких починалася від 2 мільйонів доларів.

Вартість подібних моделей годинників варіюється від 3 до 20 мільйонів доларів залежно від набору діамантів і дорогоцінних каменів. У цьому випадку для розрахунку використано усереднену суму - близько 7 мільйонів доларів, кажуть у ФБК.

Що відомо про сім'ю Кадирова

У Рамзана Кадирова є 14 дітей від різних жінок, проте помітну роль у його планах на майбутнє відіграють тільки двоє - 26-річна Айшат і 17-річний Адам. За інформацією "Новой газеты. Європа", саме на Адама, якого в Чечні називають "молодим двійником Рамзана", Кадиров покладає основні надії щодо передачі влади.

Як писав Главред, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов'язані з можливою зміною влади в регіоні. Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився зі своїм наступником і почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Кадиров просить звільнити його з посади. Коли співробітники медіа запитали у нього, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче залишити посаду.

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Хто такий Рамзан Кадиров

Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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