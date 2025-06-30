'Це неприпустимо': названо головну помилку у використанні F-16 ЗСУ

В окремих випадках "Шахеди" збивають із вбудованих гармат F-16, але тут виникає серйозний ризик.

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Україна має у своєму розпорядженні парк літаків F-16 / Колаж: Главред, фото: ЗС ЗСУ, uk.wikipedia.org

Головне із заяв Хазана:

Використання F-16 проти безпілотників - вкрай неефективне

Одна з причин - висока вартість ракет, якими оснащуються F-16

Застосування винищувачів F-16 для знищення дронів типу "Шахед" є недоцільним, оскільки ці літаки призначені для виконання зовсім інших бойових завдань, заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників повітряних суден "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

В ефірі Київ24 він порівняв використання F-16 проти безпілотників із забиванням цвяхів електронним мікроскопом - тобто з вкрай неефективним і невідповідним використанням дорогого обладнання.

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"Це неприпустимо, використовувати такі літаки, такого типу, які повинні виконувати зовсім інші завдання", - упевнений співрозмовник.

За словами Хазана, одна з причин - висока вартість ракет, якими оснащуються F-16, адже вони розраховані на ураження великих повітряних цілей, а не малих і дешевих дронів-камікадзе.

/ Главред

У чому небезпека використання F-16 проти БпЛА

Хоча в окремих випадках "Шахеди" збивають із вбудованих гармат F-16, тут виникає інший серйозний ризик: F-16 - це літак з одним двигуном. Якщо після знищення дрона осколки потраплять у двигун, що досить імовірно, це може призвести до його відмови. У такій ситуації пілот опиниться перед необхідністю катапультуватися, оскільки виконати аварійну посадку може бути неможливо.

Хазан зазначив, що для боротьби з "Шахедами" ефективнішими були б інші типи літаків, зокрема штурмовики на кшталт Tucano та інші турбогвинтові машини. Однак наразі в України таких літаків немає.

Раніше в Мережі опублікували знімок льотчика 1-го класу, підполковника Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття масованої повітряної атаки РФ на Україну.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. У результаті загинули три пілоти. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус".

Як повідомляв Главред, український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 26 серпня 2024 року.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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