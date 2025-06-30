'Війська отримали спецзавдання, є результати': важлива заява Зеленського про фронт

Президент Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося зірвати плани Росії на Сумщині, успішно виконавши поставлені бойові завдання.

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Україні вдалось зламати російські плани / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Про що сказав Зеленський:

Минулого тижня українські війська отримали спецзавдання

Станом на сьогодні, визначені завдання реалізовані

РФ не змогла втілити в життя свої плани на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і міністром оборони, під час якої розглянули всі ключові теми. Про підсумки він повідомив у своєму Telegram.

Зокрема, обговорили ситуацію на фронті, особливо на Покровському напрямку, де зосереджено велику кількість російських військ і тривають активні штурмові дії.

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"Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо. Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується", - зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що це відбулось завдяки злагодженим діям українських підрозділів у цьому регіоні. Також триває реалізація завдань в рамках Курської операції, мета якої успішно забезпечується вже майже 10 місяців.

Суми / Інфографіка: Главред

Окрему увагу під час наради приділили темі безпілотників. За словами Зеленського, вдалось обговорити фінансування, виконання контрактів, виробничі потужності та постачання. Йшлося про дипстрайки, дрони-перехоплювачі й інші типи БпЛА для фронту. Зеленський підкреслив, що темпи виробництва продовжують зростати.

"Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, підполковника Максима Жоріна, ситуація на фронті для України залишається вкрай складною.

Станом на 29 червня у Дніпропетровській області зафіксована поява "сірої" зони, яка місцями простягається на понад 800 метрів від адмінкордону. Про це свіідчить мапа DeepState. Водночас, за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова прориву російських військ на територію області не зафіксовано.

Попри складну обстановку, українські сили мають часткові успіхи. Зокрема, Сили оборони України змогли просунутись на півночі Сумщини та в районі Часового Яру ЗСУ. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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