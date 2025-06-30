Війна може затягнутися ще на 4 роки: український комбат про тривожний сценарій

Навіть якщо РФ зуміє захопити велике місто, це не означатиме завершення війни.

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Євген Карась спрогнозував сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Головне із заяв Карася:

Нинішня війна - це виснажливе і затяжне протистояння

Стагнація на фронті може тривати ще 2-4 роки

Командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" майор Євген Карась (ЗСУ) зазначив, що нинішня війна - це виснажливе та затяжне протистояння.

Навіть якщо, у найгіршому випадку, Росія зуміє захопити велике місто, це не означатиме завершення війни. Україна вже стикалася з тимчасовими втратами територій, як, наприклад, у Харківській області, і продовжує боротися, пояснив він в інтерв'ю Фокусу.

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За словами офіцера, зараз ситуація суттєво відрізняється від подій 2022 року. Тоді країна не мала ані належних резервів, ані стійкої оборони. Сьогодні ж, незважаючи на втрати і вимушені відступи на деяких напрямках, масштабних проривів з боку противника не спостерігається.

"Те, що зараз відбувається - це стагнація. Вона може тривати 2-4 роки", - не виключає український захисник.

По суті, фронт застиг - відбуваються лише незначні зміни: села переходять із рук у руки, але лінія залишається майже незмінною. Однак головна боротьба ведеться не за територію, а за ресурси, технічне оснащення, стратегічні рішення та міжнародну підтримку.

Як пояснив Карась, ключовими стануть постачання озброєння та рішення щодо мобілізації. Зокрема, нещодавня передача Україні зенітних ракет, придбаних за заморожені російські активи, - дуже важливий крок. І якщо таких ініціатив стане більше, це може змінити розстановку сил.

Мир зазвичай приходить несподівано - так само раптово, як випадає перший сніг. Зараз, на думку майора, навіть відносно невеликі операції, такі як "Павутина", поступово впливають на загальну динаміку війни. Непомітні зміни в цьому конфлікті можуть мати стратегічне значення.

Він упевнений: війна не триватиме десятиліттями, оскільки Україна залишається сильною державою з працюючими інституціями, промисловою базою і боєздатною армією.

Водночас Росія втрачає позиції: у неї бракує артилерії, ракет, авіації, а українська система ППО залишається дієвою. Крім того, Україна домоглася переваги у використанні безпілотників, додав співрозмовник.

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Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

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