РФ атакувала новим дроном: ЗМІ розкрили, чому він може бути особливо небезпечним

Російські війська випустили дрон "Черніка", здатний долати до 100 км і не піддаватися впливу РЕБ.

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Окупанти використали по Харкову новий дрон-камікадзе / Колаж: Главред, фото: скріншот

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РФ вперше застосувала "Черніку" для атаки на Харків

Терехов підтвердив факт удару цим типом дрона

На озброєнні РФ таких дронів вже тисячі

Російські війська вперше за час повномасштабної війни застосували новий тип ударних дронів для атаки на Харків. Про це раніше повідомляв міський голова Ігор Терехов.

Як повідомляє українське оборонне видання Defense Express, йдеться про дрон-камікадзе "Черніка", який має дві модифікації: легшу — "Черніка-1" і важчу — "Черніка-2". Ці апарати перебувають на озброєнні російської армії вже деякий час. За даними на березень 2024 року, було виготовлено понад 7,5 тисяч дронів "Черніка-1", а з квітня відомо й про понад 4 тисячі одиниць важчої версії.

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"Дрон-камікадзе "Черника-1" являє собою безпілотник типу "літаюче крило", виготовлений з пінопласту. Він має максимальну дальність ураження до 80 км, крейсерська швидкість 75 км/год, максимальна висота польоту до 1,5 км. Запуск відбувається з катапульти або з рук. Бойова частина масою 0,7 кг, ймовірно, уламково-фугасного типу, здебільшого цей дрон застосовується проти автотранспортної техніки та піхоти", — зазначають у Defense Express.

За даними видання, "Черніка-2" є суттєво небезпечнішою, адже має бойову частину масою до 3,5 кг і призначена для ураження укріплень та важкої техніки. Радіус її дії — до 100 км.

Деякі російські джерела повідомляють про наявність у "Черніки-2" функції донаведення, що ускладнює роботу засобів радіоелектронної боротьби.

"Також "Черніка-2" обладнана функцією автопілоту до визначеного району цілі, завдяки чому оператору не потрібно постійно здійснювати керування, а тільки на кінцевій ділянці польоту. Це у поєднанні з їхньою, ймовірно, низькою вартістю, робить їх масовими та дуже небезпечним. За своєю концепцією їх можна порівняти з іншим російським дроном "Молнія", який також у своїй конструкції використовує прості матеріали", — додають у Defense Express.

Ці дрони активно застосовуються російськими військами на фронті вже понад рік. Проти них ефективно працюють українські зенітні FPV-дрони.

"Проте попри функцію до наведення та автоматичний політ до району цілі, без зв’язку вони також не здатні виконувати завдання, тому РЕБ також залишається досить ефективним засобом", — резюмує Defense Express.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія активно нарощує виробництво безпілотників і вже регулярно здійснює повітряні атаки із застосуванням 300–400 дронів за раз. За оцінками авіаційного експерта Богдана Долінце, до кінця 2025 року країна-агресор може досягти можливості запускати до тисячі дронів протягом однієї ночі.

Така тенденція свідчить про ескалацію з боку Москви та суттєво ускладнює перспективи мирного врегулювання, йдеться у матеріалі Financial Times.

Крім того, російська армія випробовує нову авіаційну ракету-бомбу "Гром-Е1" і нарощує випуск дронів-камікадзе Shahed, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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