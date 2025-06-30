Майже 500 гривень за кілограм: ціни на сезонну ягоду в Україні б’ють всі рекорди

Коротко:
- На український ринках почали продавати лохину
- Її вартість коливається від 380 до 480 грн/кг
- Це вдвічі дорожче, ніж минулого року
В Україні вже розпочався сезон лохини, але вартість ягоди стала суттєво вищою, ніж минулого року. Про це повідомили аналітики EastFruit.
Зокрема, аналітики розповіли, яка вартість лохини на різних ринках України:
- на ринку "Шувар" у Львові ціни коливаються в межах 380–450 грн/кг;
- на київському ринку "Столичний" лохину продавали за 450–500 грн/кг, але пізніше ціни знизилися до 400–480 грн/кг;
- на ринку "Початок" під Одесою вартість сягає 480 грн/кг.
"Подальше нарощування пропозиції лохини сприятиме зниженню цін протягом першого тижня липня. Водночас попит на лохину залишається стабільно високим, що підтримує ринкові ціни на відносно високому рівні", - йдеться в повідомленні.
Варто додати, що у 2024 році перші партії лохини з’явилися приблизно 20 червня. Тоді пропозиція була дуже обмеженою, а попит — високим. Її вартість складала 200–350 грн/кг, що вдвічі нижче за ціни 2025 року.
"Учасники ринку не виключають, що ціни на лохину в поточному сезоні можуть знижуватись більш стрімко, ніж в попередні, бо попит з боку споживачів може сповільнитися. Адже настільки висока ціна як зараз не сприяє споживанню лохини", - підсумували аналітики.
Ціни на продукти - останні новини України
Як повідомляв Главред, ціни на картоплю нового врожаю 2025 року в Україні поступово знижуються. Основною причиною падіння вартості є збільшення обсягів врожаю.
Також відомо, що у липні 2025 року може відбутися незначне зростання вартості молочних продуктів. Так, вартість сиру кисломолочного жирністю 9% становитиме 173 грн/кг (+5% проти червня), сметана жирністю 15% – 118 грн/кг (+6%), молока пастеризованого жирністю 2,5% – 42 грн/л (+2%).
Крім того, в Україні подорожчала кава. Лише за останній місяць вартість упаковки 210 грамів зросла на майже 30%.
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