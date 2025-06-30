"Орвелівська брехня": Келлог жорстко поставив Пєскова на місце

Кіт Келлог розкритикував заяви Пєскова про нібито затягування переговорів, назвавши їх "орвелівськими" та звинуватив Росію в затягуванні часу.

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Келлог жорстко поставив Пєскова на місце / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Келлог:

Заяви Пєскова є "орвелівськими"

Звинувачення з боку РФ є безпідставними

Росія затягує час, продовжуючи завдавати ударів по цивільних об'єктах

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог прокоментував заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про нібито затягування мирних переговорів з боку України та США. Відповідну заяву він опублікував в дописі в соцмережі X.

"Недавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є орвелівськими", - написав Келлог.

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Він наголосив, що такі звинувачення з боку Росії є безпідставними.

"Президент Трамп послідовно і непохитно прагне досягти прогресу в питанні припинення війни", - додав він.

Келлог підкреслив, що США виступають за негайне припинення вогню та закликають до проведення тристоронніх переговорів для завершення війни.

"Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - резюмував він.

Спецпредставники Трампа для закінчення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Заяви Келлога про Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 червня спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог підтримав зусилля Володимира Зеленського щодо досягнення миру та зазначив, що намагався донести цю позицію до Дональда Трампа. Виступаючи на форумі Німецького фонду Маршалла в Брюсселі, Келлог відзначив унікальність дій Зеленського, порівнявши їх із президентськими вчинками, які не мали аналогів з часів Авраама Лінкольна.

За словами Келлога, і Київ, і Москва мають бути готові до компромісів у межах переговорного процесу. Він розкритикував поведінку Росії, яка досі не представила свого мирного плану й демонструє байдужість до втрат серед своїх військових.

1 травня Келлог заявляв, що Росія не зможе виграти війну проти України, адже не досягла суттєвих результатів за роки бойових дій. На його переконання, завершити конфлікт можливо лише дипломатичним шляхом.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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