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Як відбуватимуться вибори після війни - Веніславський розкрив деталі

Віталій Кірсанов
30 червня 2025, 19:54
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Існує проблема того, що мільйони громадян України зараз перебувають за кордоном.
Веніславський розкрив деталі про майбутні вибори
Веніславський розкрив деталі майбутніх виборів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Вибори мають максимально відповідати міжнародним стандартам
  • Концепція законопроєкту щодо виборів уже напрацьована

Робота над законопроєктом щодо виборів в Україні ведеться вже тривалий час за участю представників ЦВК і міжнародних партнерів. Про це розповів Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в ефірі на Radio NV.

"У будь-якому випадку, по завершенню режиму воєнного стану, ми зіткнемося з низкою таких ситуацій, пов'язаних із виборчим процесом, яких у мирний час у принципі не існувало. Стоїть завдання зробити вибори, які максимально відповідатимуть міжнародним стандартам в умовах, коли ще повністю вся безпекова ситуація не відповідатиме довоєнним умовам. І забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу", - сказав Веніславський.

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Він додав, що крім безпеки, також є проблема того, що мільйони громадян України зараз перебувають за кордоном.

"За виборчим кодексом України організувати вибори за кордоном ми можемо на території дипломатичних представництв і консульських установ. А враховуючи ту кількість громадян України, які є за кордоном, зробити це неможливо. Тому і це питання потрібно буде врегулювати. Можливо, як були приклади з практики, на якихось стадіонах чи концертних залах. Дуже багато проблем, які зараз обговорюються. Тому говорити, що цей законопроєкт уже напрацьований - ще передчасно. Концептуальні певні речі вже напрацьовані", - зазначив Веніславський.

Нардеп також зауважив, скільки часу необхідно для підготовки цього законопроєкту, і чи вистачить Комітету півроку.

"Я думаю, його можна підготувати і швидше. Це пару місяців і ми можемо його підготувати, внести на розгляд залу. Головне - це всі ці питання вирішити. Щоб не було потім жодних підстав ні в кого сумніватися в легітимності новообраних органів влади України", - сказав він.

Вибори в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, РФ продовжує намагатися зірвати спроби досягнення миру в Україні. Про це свідчить заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що перед укладенням мирної угоди Україна нібито повинна провести вибори. За інформацією російських ЗМІ, Лавров назвав це "оптимальним варіантом", який дозволив би Кремлю оцінити легітимність української влади.

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував імовірність проведення виборів в Україні влітку або восени 2025 року. За його словами, парламентські фракції залишаються відданими меморандуму, який передбачає проведення виборів не раніше ніж через шість місяців після скасування воєнного стану.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що питання виборів в Україні обговорюють уже протягом трьох років, але їхня організація залишається неможливою через повномасштабну війну. Навіть якщо бойові дії завершаться 2025 року, на його думку, не варто очікувати негайного проведення виборчого процесу.

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Хто такий Федір Веніславський?

Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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